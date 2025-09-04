Kiszámíthatatlan világ, biztos kapaszkodók – üzenetek a veszprémi közgazdász-vándorgyűlésről (+ galéria)

A világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlés nyitóbeszédében Veszprémben. A jegybankelnök szerint a nagy gazdasági blokkok lassulása, a második világháború óta nem látott adósságszintek és a tartósan magas infláció olyan környezetet teremtettek, amelyben a pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabb cél. Mint kiemelte, a forintárfolyam stabilizálódása már a beszerzési árakban is érezhető, ám a beruházások újraindítása nélkül nincs fenntartható növekedés. Ezt szolgálja az MNB minősített vállalati hitelprogramja, amely gyors és kedvező forrást biztosít a kkv-knak (a kis- és középvállalkozás rövidítése). Varga Mihály szerint a lakáspiac is élénkülőben van, de figyelmeztetett: ha a kínálat nem bővül kellő ütemben, az árnyomáshoz vezethet. Hangsúlyozta: a bizalom erősítése és az infláció letörése még nem lezárt küzdelem, hanem folytatódó feladat.

Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiszámíthatatlanságra építette előadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki szerint az elmúlt négy év szinte állandó bizonytalanságban telt, minden hónap új kihívásokat hozott. A tárcavezető szerint ebben a közegben kell választ adnia a gazdaságpolitikának: a családok és a vállalkozások támogatásával, adócsökkentéssel és célzott programokkal. Példaként említette az Otthon Startot, amely szerinte gyorsan élénkíteni fogja a lakáspiacot, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet, amely a hazai cégek megerősítését szolgálja. Élesen bírálta az európai gazdaságpolitika logikáját, különösen az autóipari stratégiát, amely szerinte a kontinens gyártóit saját piacukról is kiszorítja. „A kínai gyártók védővámok mellett is tarolnak, miközben a németek lépései felérnek egy hazaárulással” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország ebből akár nyertesen is kijöhet.

Közgazdász-vándorgyűlés: infláció, beruházás és innováció a fókuszban

A szakmai szervezetek képviseletében Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a rendezvény jelentőségét emelte ki. Mint mondta, a vándorgyűlés évtizedek óta a hazai közgazdász-társadalom egyik legfontosabb fóruma, ahol a szakma képviselői őszinte vitában ütköztethetik nézeteiket a gazdaságpolitika irányairól. Hangsúlyozta: az MKT célja, hogy hidat teremtsen a tudományos közgazdasági gondolkodás és a gyakorlati döntéshozatal között, és ebben a veszprémi rendezvény különösen fontos állomás.