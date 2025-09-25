Biztonságosabbá tennék a völgyhidat

A napirendi pontok előtt négy interpellációt és egy kérdést kellett átbeszélni a szeptemberi közgyűlésen, valamint három felszólalás is volt. A közgyűlésen a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági Szakközépiskola technikumi képzésében részt vevő diákjai is jelen voltak, hogy közelről megismerkedhessenek a közigazgatási munkával.

A szeptemberi közgyűlésen több vitás kérdést is átbeszéltek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szücs Zoltán (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) interpellációjában felvetette, hogy nincsen ügyeletes állatorvos a városban. Porga Gyula (Fidesz–KDNP) elmondta, hogy nem kötelező önkormányzati feladat állatorvosi ügyelet biztosítása. Fontosnak tartja azonban a problémát, a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központot bízza meg, hogy készítsen tervet az üggyel kapcsolatban. Jelentős anyagi támogatást azonban nem tud ígérni.

Gerstmár Ferenc (Együtt Veszprémért) interpellációjában arra kérdezett rá, hogy mikor folytatódik a térfigyelő kamerák telepítése. Porga Gyula válaszában elmondta, hogy amint forrással rendelkeznek, bővülni fog a térfigyelő kamerák száma. Az elmúlt időszakban

közel 40 kamerát telepítettek, vagyis

jelenleg 149 kamera működik a városban.

Somfai Attila (Híd a Városért Egyesület) két interpellációval érkezett. Az elsőben arra kérdezett rá, hogy völgyhidat mikor alakítják át biztonságossá. Porga Gyula elmondta, hogy a tervek elkészültek, és ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben fogják biztosítani az építéshez szükséges forrást.

Somfai Attila arra is kíváncsi volt a Jutasi sportpályánál a parkolók kialakítása milyen fázisban van. A polgármester válaszában elmondta, hogy egy pályázat keretében már a jövő évben megkezdik a megvalósítást.

Katanics Sándor (Híd a Városért Egyesület) kérdést tett fel, melyben arra volt kíváncsi, hogy a veszélyhelyzet bejelentése óta milyen konkrét intézkedéseket tett a város a lakosság megvédése érdekében. Porga Gyula válaszában elmondta, hogy polgári védelmi tervvel rendelkezik a veszprémi önkormányzat, évente 2-3 alkalommal nagyobb gyakorlatokat is végrehajtanak.