Biztonságosabbá tennék a völgyhidat
A szeptemberi közgyűlésen szó volt többek között arról, milyen új rendeletek születtek védett épületek felújításáról, útépítésről, illetve a VKSZ-t érintő változásokról. Ezúttal a közgyűlésen több vitás helyzet is kialakult.
A napirendi pontok előtt négy interpellációt és egy kérdést kellett átbeszélni a szeptemberi közgyűlésen, valamint három felszólalás is volt. A közgyűlésen a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági Szakközépiskola technikumi képzésében részt vevő diákjai is jelen voltak, hogy közelről megismerkedhessenek a közigazgatási munkával.
Szücs Zoltán (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) interpellációjában felvetette, hogy nincsen ügyeletes állatorvos a városban. Porga Gyula (Fidesz–KDNP) elmondta, hogy nem kötelező önkormányzati feladat állatorvosi ügyelet biztosítása. Fontosnak tartja azonban a problémát, a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központot bízza meg, hogy készítsen tervet az üggyel kapcsolatban. Jelentős anyagi támogatást azonban nem tud ígérni.
Gerstmár Ferenc (Együtt Veszprémért) interpellációjában arra kérdezett rá, hogy mikor folytatódik a térfigyelő kamerák telepítése. Porga Gyula válaszában elmondta, hogy amint forrással rendelkeznek, bővülni fog a térfigyelő kamerák száma. Az elmúlt időszakban
- közel 40 kamerát telepítettek, vagyis
- jelenleg 149 kamera működik a városban.
Somfai Attila (Híd a Városért Egyesület) két interpellációval érkezett. Az elsőben arra kérdezett rá, hogy völgyhidat mikor alakítják át biztonságossá. Porga Gyula elmondta, hogy a tervek elkészültek, és ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben fogják biztosítani az építéshez szükséges forrást.
Somfai Attila arra is kíváncsi volt a Jutasi sportpályánál a parkolók kialakítása milyen fázisban van. A polgármester válaszában elmondta, hogy egy pályázat keretében már a jövő évben megkezdik a megvalósítást.
Katanics Sándor (Híd a Városért Egyesület) kérdést tett fel, melyben arra volt kíváncsi, hogy a veszélyhelyzet bejelentése óta milyen konkrét intézkedéseket tett a város a lakosság megvédése érdekében. Porga Gyula válaszában elmondta, hogy polgári védelmi tervvel rendelkezik a veszprémi önkormányzat, évente 2-3 alkalommal nagyobb gyakorlatokat is végrehajtanak.
Közgyűlés VeszprémbenFotók: Nagy Lajos
A közgyűlés főbb napirendi pontjai
Gyulafirátóton korábban elkezdődött egy belterületbe vont terület felparcellázása, ahol családi házak épültek. Az ottani víziközmű-társulattal az önkormányzat megegyezett, hogy az infrastruktúrát a társulat biztosítja, az utat azonban nem készítették el, és a társulat feloszlott. Az önkormányzat egy új rendelettel előfinanszírozza az útberuházást, amit azt ott lakóknak 4-5 év alatt részletekben vissza kell fizetni. A tulajdonosok ezután kezdeményezhetik az útépítést az önkormányzatnál, ha a lakók kétharmada egyetért. A költség 25%-át előre kell fizetni. Aki nem egyezett bele, attól adó formájában gyűjtik be a rájuk eső összeget. Adamecz Zoltán (Együtt Veszprémért) kiegészítést kért a rendelethez, mire Varga Tamás (Fidesz–KDNP) úgy fogalmazott: egy meglévő probléma kezelésére jött létre a rendelet, személyesen is egyeztettek az ott lakókkal. Lehet, hogy a bevezetése után még felvetődnek problémák, amik miatt a későbbiekben módosíthatják a rendeletet.
Ingatlanberuházások esetén a beruházó a lakások építése során általában a szabályozásokban kér könnyítést, változtatást, amelyeket az önkormányzat a településrendezési terv módosításával lehetővé tehet, cserébe pénzt szokott kérni. A közgyűlésen megszavazták, hogy ezentúl lakásokat is kérhet cserébe az önkormányzat.
A helyi védettséget élvező házak felújítására az önkormányzat létrehoz egy olyan pénzalapot, ami lehetőséget biztosít a finanszírozásra.
A VKSZ Zrt. egy új céggel kötött szerződést követően nem gázt, hanem hőszolgáltatást fog vásárolni. 2028-tól az Európai Unió szigorú előírásokat határozott meg, hogy a megújuló energia arányát kell növelni. A polgármester szerint ebből a lakosság semmit sem fog észrevenni, mivel a számlázó továbbra is a VKSZ lesz.
A változással kapcsolatban több képviselő sem értett egyet. Salga Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója a közgyűlésen mindenkit megnyugtatott, hogy bérleti szerződést kötnek a céggel, ami felmondható, amennyiben nem elégedettek a szolgáltatással.