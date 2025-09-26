Versenyautókat próbálhattak ki a fiatalok a közlekedésbiztonsági napon (galéria, videó)

Ezután Futtató Norbert rendőr alezredes, a bűnmegelőzési osztály vezetője tartott előadást a kábítószerekről, azok használatáról és büntetőjogi következményeikről. Ezen kívül ismertette a bódító hatású szerek fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi kockázatokat. A közel ezer diák közül bárki tehetett fel kérdéseket az előadónak. Az új rendőrségi drogprevenciós programot, a RedP-t is bemutatták.

Az előadások után a fiataloknak lehetősége volt a rendőrségi eszközöket megtekinteni és kipróbálni. Az Arénában berendeztek több baleset-megelőzési és bűnmegelőzési pultot, ahol a témában kérdéseket oldhattak meg a résztvevők. Ezen kívül kipróbálhatták a lézerpisztolyt, a bűnügyi technikusok eszközeit. Akik a feladványokat, kérdéssorokat és teszteket legügyesebben teljesítették, azok élményautózáson is részt vehettek. Ami azt jelentette, hogy a szlalomozó és driftelő versenyautók sofőrjei mellé utasként beülhettek. Ezáltal megtapasztalhatták, hogy egy hirtelen irányváltoztatás, nagyobb sebességnél milyen élmény. Ezzel a rendőrség célja az volt, hogy a fiatalok érezzék, hogy a gyorsaságnak, sebességnek milyen hatásai lehetnek.

Emellett kutyás bemutatót tartottak, a motoros rendőrök bemutatták a járműveiket és ők is szlalomoztak. Lehetett gokartozni és tandem kerékpározni, ahol szintén feladatokat kellett teljesíteni.