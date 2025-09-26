szeptember 26., péntek

Fehér péntek

1 órája

Versenyautókat próbálhattak ki a fiatalok a közlekedésbiztonsági napon (galéria, videó)

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#közlekedésbiztonsági nap#balesetmegelőzés

Baleset-megelőzési napot tartott a veszprémi fiatalok számára a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Veszprém Arénában.

Szilas Lilla

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a helyszínen elmondta, hogy az eseménnyel a fiatal korosztály figyelmét szerették volna felhívni a közlekedésbiztonságra és a szabálykövetésre. Az Aréna parkolójában szlalomozó és driftelő versenyautók mutatták be, milyen veszélyeket rejt a közlekedés. 

Játékos feladatokkal hívták fel a fiatalok figyelmét a közlekedésbiztonságra
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Közlekedésbiztonsági napot szerveztek a fiataloknak

Az egész napos, "Fehér péntek" elnevezésű rendezvényen először a résztvevők Pintér József rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő interaktív előadását hallgathatták meg, melyben a balesetek következményeiről volt szó, mind gyalogosként, mind járművezetőként, vagy utasként. A szemléltetés részeként több esetet is bemutatott, melyek rávilágítottak arra, egy meggondolatlanságnak is milyen következményei lehetnek. 

Versenyautókat próbálhattak ki a fiatalok a közlekedésbiztonsági napon

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Ezután Futtató Norbert rendőr alezredes, a bűnmegelőzési osztály vezetője tartott előadást a kábítószerekről, azok használatáról és büntetőjogi következményeikről. Ezen kívül ismertette a bódító hatású szerek fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi kockázatokat. A közel ezer diák közül bárki tehetett fel kérdéseket az előadónak. Az új rendőrségi drogprevenciós programot, a RedP-t is bemutatták.

Az előadások után a fiataloknak lehetősége volt a rendőrségi eszközöket megtekinteni és kipróbálni. Az Arénában berendeztek több baleset-megelőzési és bűnmegelőzési pultot, ahol a témában kérdéseket oldhattak meg a résztvevők. Ezen kívül kipróbálhatták a lézerpisztolyt, a bűnügyi technikusok eszközeit. Akik a feladványokat, kérdéssorokat és teszteket legügyesebben teljesítették, azok élményautózáson is részt vehettek. Ami azt jelentette, hogy a szlalomozó és driftelő versenyautók sofőrjei mellé utasként beülhettek. Ezáltal megtapasztalhatták, hogy egy hirtelen irányváltoztatás, nagyobb sebességnél milyen élmény. Ezzel a rendőrség célja az volt, hogy a fiatalok érezzék, hogy a gyorsaságnak, sebességnek milyen hatásai lehetnek. 

Emellett kutyás bemutatót tartottak, a motoros rendőrök bemutatták a járműveiket és ők is szlalomoztak. Lehetett gokartozni és tandem kerékpározni, ahol szintén feladatokat kellett teljesíteni.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
