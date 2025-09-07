Születésének 200. évfordulóján emlékezetek meg Kozma Sándor helyettes koronaügyészről

Kozma Sándort, a modern kori magyar ügyészség megteremtőjét az ifjúkora kötötte Pápához, ahol a Református Kollégium diákjaként Petőfi, Jókai és a kor több neves személyiségének iskolatársa volt – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Orbán György főügyész és munkatársai megemlékezése Kozma Sándorról

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Kozma Sándorra emlékeztek

Ennek emlékét őrzi a főügyészség vezetői és a vármegye ügyészi szervezetének munkatársai által megkoszorúzott márványtábla a belvárosi lakóház falán, melynek kollégiumi évei alatt Kozma Sándor, majd fia, Kozma Andor költő is lakója volt.