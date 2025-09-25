100 millióval támogatják a hazai állatkertek vadmentését

Újabb hatalmas támogatás érkezett a magyar állatkertekhez: a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány 2025-ben 100 millió forintot biztosít a hazai intézmények vadmentési és állatvédelmi feladataira. Ez a forrás nem csupán a napi működést segíti, hanem lehetőséget ad arra, hogy a sérült vagy bajba jutott vadállatok korszerű körülmények között gyógyulhassanak, és minél többen visszatérhessenek természetes élőhelyükre.

A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány támogatása hatalmas segítség

Az elmúlt évtizedben több mint 44 ezer vadon élő állat került az állatkertekhez, amelyek közül sokan sérülésekkel, mérgezéssel vagy legyengülten érkeztek. A mentőhálózatnak köszönhetően ezek az állatok esélyt kaptak a túlélésre: bagolyfiókák, teknősök, gólyák, sőt denevérek is megmenekülhettek. Az Alapítvány kérésére létrehozott online számláló a zoo.hu oldalon bárki számára láthatóvá teszi, hány állat kap segítséget.

„Sokáig az állatkertek kizárólag saját forrásból finanszírozták a vadmentést, ám az utóbbi években komoly támogatást kapnak az Alapítványtól. 2025-ig összesen 150 millió forint érkezett a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségéhez tartozó intézményekhez, amely hatalmas előrelépés az állatvédelem területén” – hangsúlyozta Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos.

A támogatás célzott felhasználása már most érezhető. A győri Xantus János Állatkert – amely a száj- és körömfájás-járvány idején több mint két hónapra bezárt – kiemelt, 35 millió forintos segítséget kapott, míg a többi akkreditált állatkert 5 millió forinttal gazdálkodhatott. Az összegekből új rehabilitációs eszközöket vásároltak, bővítették a madármentő állomásokat, és erősítették az állatorvosi hátteret, ami kulcsfontosságú a mindennapi munkában.