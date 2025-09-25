1 órája
100 millióval támogatják a hazai állatkertek vadmentését
Az állatvédelem hazánkban egyre nagyobb teret nyer, és egyre többen állnak a bajba jutott állatok mellé. Meglepő és inspiráló történetek születnek a természet és az állatok védelméért végzett mindennapi munkában.
Újabb hatalmas támogatás érkezett a magyar állatkertekhez: a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány 2025-ben 100 millió forintot biztosít a hazai intézmények vadmentési és állatvédelmi feladataira. Ez a forrás nem csupán a napi működést segíti, hanem lehetőséget ad arra, hogy a sérült vagy bajba jutott vadállatok korszerű körülmények között gyógyulhassanak, és minél többen visszatérhessenek természetes élőhelyükre.
A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány támogatása hatalmas segítség
Az elmúlt évtizedben több mint 44 ezer vadon élő állat került az állatkertekhez, amelyek közül sokan sérülésekkel, mérgezéssel vagy legyengülten érkeztek. A mentőhálózatnak köszönhetően ezek az állatok esélyt kaptak a túlélésre: bagolyfiókák, teknősök, gólyák, sőt denevérek is megmenekülhettek. Az Alapítvány kérésére létrehozott online számláló a zoo.hu oldalon bárki számára láthatóvá teszi, hány állat kap segítséget.
„Sokáig az állatkertek kizárólag saját forrásból finanszírozták a vadmentést, ám az utóbbi években komoly támogatást kapnak az Alapítványtól. 2025-ig összesen 150 millió forint érkezett a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségéhez tartozó intézményekhez, amely hatalmas előrelépés az állatvédelem területén” – hangsúlyozta Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos.
A támogatás célzott felhasználása már most érezhető. A győri Xantus János Állatkert – amely a száj- és körömfájás-járvány idején több mint két hónapra bezárt – kiemelt, 35 millió forintos segítséget kapott, míg a többi akkreditált állatkert 5 millió forinttal gazdálkodhatott. Az összegekből új rehabilitációs eszközöket vásároltak, bővítették a madármentő állomásokat, és erősítették az állatorvosi hátteret, ami kulcsfontosságú a mindennapi munkában.
Ovádi Péter: 6,5 millió forinttal javulnak a hajléktalanszállók állattartási körülményei
A nyilvános számláló, amely 2014 óta követi a mentett állatok számát, jelenleg több mint 44 ezer egyed történetét őrzi. Jelen pillanatban 2733 állat él a hazai állatkertek gondozásában, köztük olyanok is, amelyeket a hatóságok koboztak el illegális tartásból. Ezek az adatok nemcsak a szakmai munkát mutatják be, hanem azt is, milyen nagy szerepet töltenek be az állatkertek a magyar vadvilág megóvásában.
„A több mint 44 ezer megmentett állat mögött rengeteg áldozatos munka és megindító történet áll. Minden egyes gyógyuló madár vagy visszaengedett emlős azt bizonyítja, hogy a természetvédelem közös ügyünk” – emelte ki Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A jövőben a cél egyértelmű: minél több bajba jutott állat kapjon második esélyt, és a magyar vadvilág sokszínűsége fennmaradhasson a következő generációk számára is.