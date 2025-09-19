1 órája
Ovádi Péter: 6,5 millió forinttal javulnak a hajléktalanszállók állattartási körülményei
Fontos lépést tett a kormány és a civil szféra az állatvédelem területén: 6,5 millió forintos támogatás segíti a hajléktalanszállók állattartási körülményeinek fejlesztését, hogy a társállatok a hideg téli hónapokban is biztonságban legyenek. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány intézkedésének célja, hogy a hajléktalan embereknek ne kelljen választaniuk otthonként szolgáló kutyáik és a szállás igénybevétele között.
A döntés a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumának határozata nyomán született, amelynek révén a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) modernizálhatják a hozzájuk tartozó hajléktalanszállókat. Az összegből új kültéri kutyakennelek, szigetelt kutyaházak, szobakennelek, szállítóboxok és állateledel beszerzésére is lehetőség nyílik. Így nemcsak a lakók, hanem a velük élő állatok ellátása is megfelel majd a felelős állattartás és az állatjóllét követelményeinek.
Az együttműködés kezdeményezői Szentkirályi Alexandra frakcióvezető és Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő voltak, akik Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost keresték meg azzal a céllal, hogy közös munkába kezdjenek a fővárosi hajléktalan emberek állattartási körülményeinek javítása érdekében. A támogatásnak köszönhetően bővül azoknak az intézményeknek a köre, amelyek képesek állattartó hajléktalanokat fogadni, valamint nő az ellátás biztonsága is – írja a Magyar Állatvédelem.
Hajléktalanszállók állatvédelmi fejlesztését támogatja a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
Ovádi Péter hangsúlyozta: a hajléktalan emberek gyakran szoros érzelmi kötelékben élnek társállataikkal, akik nemcsak társként, hanem biztonságot nyújtó családtagként vannak jelen mindennapjaikban. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a szálláshelyek olyan feltételeket biztosítsanak, amelyek megfelelnek mind az ember, mind az állat alapvető szükségleteinek. A nappali melegedők udvarán például új kutyakennelek kapnak helyet, így amíg a gazda orvosi vizsgálaton van, ügyeket intéz vagy egyszerűen csak igénybe veszi a szociális szolgáltatásokat, kedvence biztonságosan várhat rá.
Az állatvédelem erősödése jogszabályi szinten is megmutatkozott. Az Országgyűlés június 11-én egyhangúlag fogadta el az állatvédelmi szabályok szigorítását, amelyek közül kiemelkedik az élő állattal való koldulás tilalma. A jogalkotó – Ovádi Péter előterjesztésére – szabálysértéssé minősítette ezt a cselekményt, világosan elhatárolva attól az esettől, amikor egy hajléktalan személy csupán társállatával együtt tartózkodik közterületen. A cél, hogy megakadályozzák az állatok kihasználását, ugyanakkor biztosítsák a hajléktalan emberek és kedvenceik együttélésének emberhez és állathoz méltó körülményeit.
- A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatásával most olyan beruházások indulhatnak el, amelyek nem csupán az állatok elhelyezését teszik biztonságosabbá, hanem hozzájárulnak a társadalmi szemléletformáláshoz is. Az állatjóllét kérdése ugyanis egyre hangsúlyosabban jelenik meg a közéletben, és a mostani támogatás újabb bizonyítéka annak, hogy az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek közösen is képesek érdemi változást elérni.
- A 6,5 millió forintos fejlesztés tehát nemcsak anyagi segítség, hanem szimbolikus üzenet is: az állatvédelem mindenki közös ügye, és a legkiszolgáltatottabb emberek társállatai is megérdemlik a biztonságot és a törődést.
Áprilisban különleges állatvédelmi program indult két magyar börtönben a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együttműködésében, Ovádi Péter kormánybiztos támogatásával. A kezdeményezés lényege, hogy menhelyi kutyák kerülnek az intézetekbe, ahol az elítéltek szakemberek irányítása mellett gondozzák őket. Az együttműködési megállapodást Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke és Schmehl János bv. vezérőrnagy írta alá. A program célja kettős: támogatni a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését, miközben segítséget nyújt a hazai állatvédelemnek. A csaknem 17 millió forintos támogatásból kenneleket, felszereléseket és higiéniai feltételeket biztosítanak a kutyák számára. Az első körben tíz kutya kerül Veszprémbe és Tiszalökre, a gondozásukra hamarosan kiképzik az elítélteket. Bár a büntetés-végrehajtásban eddig is szolgáltak kutyák, ez az új program rehabilitációs céllal, társadalmi hasznossággal bővíti a munkát. A kutyák jelenléte segíti a fogvatartottak mentális egészségét és felelősségvállalását, miközben az állatok is szocializálódnak. A kezdeményezés így egyszerre ad új esélyt az embereknek és a gazdátlan állatoknak.
