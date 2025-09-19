Ovádi Péter: 6,5 millió forinttal javulnak a hajléktalanszállók állattartási körülményei

A döntés a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumának határozata nyomán született, amelynek révén a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) modernizálhatják a hozzájuk tartozó hajléktalanszállókat. Az összegből új kültéri kutyakennelek, szigetelt kutyaházak, szobakennelek, szállítóboxok és állateledel beszerzésére is lehetőség nyílik. Így nemcsak a lakók, hanem a velük élő állatok ellátása is megfelel majd a felelős állattartás és az állatjóllét követelményeinek.

Állatvédelem a hajléktalanszállókon: a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány jelentős támogatást nyújt

Forrás: kutyabarat.hu

Az együttműködés kezdeményezői Szentkirályi Alexandra frakcióvezető és Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő voltak, akik Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost keresték meg azzal a céllal, hogy közös munkába kezdjenek a fővárosi hajléktalan emberek állattartási körülményeinek javítása érdekében. A támogatásnak köszönhetően bővül azoknak az intézményeknek a köre, amelyek képesek állattartó hajléktalanokat fogadni, valamint nő az ellátás biztonsága is – írja a Magyar Állatvédelem.

Hajléktalanszállók állatvédelmi fejlesztését támogatja a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Ovádi Péter hangsúlyozta: a hajléktalan emberek gyakran szoros érzelmi kötelékben élnek társállataikkal, akik nemcsak társként, hanem biztonságot nyújtó családtagként vannak jelen mindennapjaikban. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a szálláshelyek olyan feltételeket biztosítsanak, amelyek megfelelnek mind az ember, mind az állat alapvető szükségleteinek. A nappali melegedők udvarán például új kutyakennelek kapnak helyet, így amíg a gazda orvosi vizsgálaton van, ügyeket intéz vagy egyszerűen csak igénybe veszi a szociális szolgáltatásokat, kedvence biztonságosan várhat rá.

Az állatvédelem erősödése jogszabályi szinten is megmutatkozott. Az Országgyűlés június 11-én egyhangúlag fogadta el az állatvédelmi szabályok szigorítását, amelyek közül kiemelkedik az élő állattal való koldulás tilalma. A jogalkotó – Ovádi Péter előterjesztésére – szabálysértéssé minősítette ezt a cselekményt, világosan elhatárolva attól az esettől, amikor egy hajléktalan személy csupán társállatával együtt tartózkodik közterületen. A cél, hogy megakadályozzák az állatok kihasználását, ugyanakkor biztosítsák a hajléktalan emberek és kedvenceik együttélésének emberhez és állathoz méltó körülményeit.