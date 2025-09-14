szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

1 órája

Tetoválás és hajvágás a menhelyi kutyákért – Közös ötletből közös ügy (galéria)

Címkék#Pintér Virág#Schwarz László#állatvédelem

Szeptember 13-án az InkBlade falai között minden a jótékonykodásról szólt. A vendégek ezúttal nem csupán magukért ülhettek be a székbe: minden tetoválás és hajvágás a Balatonfüredi Ebmenhely – Északbalatoni Ebmentő támogatását szolgálta. A teljes bevétel közvetlenül azokhoz az állatokhoz került, akiknek nincs hangjuk, és akik csak ránk számíthatnak.

Titzl Vivien

A kezdeményezés két ember ötletéből született: Pintér Virág tetováló és Schwarz László barber együtt álmodta meg a jótékony eseményt. „Minket sok minden köt össze, de az egyik legszebb közülük biztosan az állatok és a természet iránti szeretet. Imádunk túrázni, kirándulni, és mindig kerestük a lehetőséget, hogy segíthessünk rajtuk. 2023 nyarán valahogy karmikus volt, hetente találtunk az utakon rohangáló elveszett kutyusokat, és kivétel nélkül mindig addig hajkurásztuk őket, amíg sikeresen befogtuk és visszajuttatjuk őket a gazdijukhoz" – mesélte Virág. A kezdeményezés mellé állt a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány is. 

A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány is az InkBlade kezdeményezése mellé A képen: Ovádi Péter országgyűlési képviselő; Pintér Virág tetováló és Schwarz László barber
A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány is az InkBlade kezdeményezése mellé A képen Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Pintér Virág tetováló és Schwarz László barber
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A történetek közül az egyik legmeghatóbb egy törpehörcsöghöz kötődik. „Egyszer betértünk az egyik állatkereskedésbe és ott volt ő. Szegényről mondták, hogy az egyik szeme nagyon megsérült, csúnya, sebes, és soha többé nem fogja tudni kinyitni, így senki sem fogja elvinni, és maximum kígyókaja lesz belőle. Mondanom sem kell, 2 perc múlva már a pénztárnál álltunk, hogy őt kérjük. És láss csodát, alig néhány hét múlva meggyógyult a szeme.” Ez a tapasztalat csak megerősítette abban, hogy a gondoskodásnak hatalmas ereje van.

Ezek után számukra nem volt kérdés, hogy az új közös üzletüket (az InkBlade-et) is szeretnék bevonni az állatvédelem ügyébe. Kitalálták az első – de biztosan nem az utolsó – olyan eseményt, amely azokról szól, akik csakis az emberekre vannak utalva, pedig soha nem ártottak senkinek. Azokról, akik ösztönösen jók és ártatlanok: a menhelyi kutyákról. Ez az esemény értük van.

InkBlade jótékonysági akciója: tetoválás és hajvágás a menhelyekért

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány: tinta és olló a menhelyi kutyákért

A rendezvény fővédnöke, Ovádi Péter országgyűlési képviselő méltatta a kezdeményezést, kiemelve, mennyire fontos, hogy a művészet és a szakmák összefonódjanak a társadalmi felelősségvállalással. Elismerését fejezte ki mind Pintér Virág, mind Schwarz László munkájáért.

A nap végén a szalonból kilépők nemcsak új mintákkal és frizurákkal gazdagodtak, hanem azzal a tudattal is, hogy tettek valamit azokért, akik a legkiszolgáltatottabbak. Az eseményt egy közös kutyaséta koronázza majd meg egy menhely lakóival, mert az igazi szépség nem a külsőségekben, hanem a törődésben rejlik.

Virág és László még sok közös eseménnyel és programmal készül, köztük lesz mexikói nap is, valamint László egy gyermekotthon lakóinak is ingyen fogja vágni a haját. 

 

