Tetoválás és hajvágás a menhelyi kutyákért – Közös ötletből közös ügy (galéria)

A kezdeményezés két ember ötletéből született: Pintér Virág tetováló és Schwarz László barber együtt álmodta meg a jótékony eseményt. „Minket sok minden köt össze, de az egyik legszebb közülük biztosan az állatok és a természet iránti szeretet. Imádunk túrázni, kirándulni, és mindig kerestük a lehetőséget, hogy segíthessünk rajtuk. 2023 nyarán valahogy karmikus volt, hetente találtunk az utakon rohangáló elveszett kutyusokat, és kivétel nélkül mindig addig hajkurásztuk őket, amíg sikeresen befogtuk és visszajuttatjuk őket a gazdijukhoz" – mesélte Virág. A kezdeményezés mellé állt a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány is.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A történetek közül az egyik legmeghatóbb egy törpehörcsöghöz kötődik. „Egyszer betértünk az egyik állatkereskedésbe és ott volt ő. Szegényről mondták, hogy az egyik szeme nagyon megsérült, csúnya, sebes, és soha többé nem fogja tudni kinyitni, így senki sem fogja elvinni, és maximum kígyókaja lesz belőle. Mondanom sem kell, 2 perc múlva már a pénztárnál álltunk, hogy őt kérjük. És láss csodát, alig néhány hét múlva meggyógyult a szeme.” Ez a tapasztalat csak megerősítette abban, hogy a gondoskodásnak hatalmas ereje van.

Ezek után számukra nem volt kérdés, hogy az új közös üzletüket (az InkBlade-et) is szeretnék bevonni az állatvédelem ügyébe. Kitalálták az első – de biztosan nem az utolsó – olyan eseményt, amely azokról szól, akik csakis az emberekre vannak utalva, pedig soha nem ártottak senkinek. Azokról, akik ösztönösen jók és ártatlanok: a menhelyi kutyákról. Ez az esemény értük van.