Magasból

Badacsonyi kőzsákok: drónfelvételen a víz és a kő különleges játéka

Címkék#növényzet#Badacsony#kőzsák#drónfelvétel

A Badacsony különleges természeti formái közül most drónfelvételen tárul elénk egy újabb látványosság. A kőzsákok nemcsak a vulkáni múlt emlékei, hanem a víz és a kő harmonikus találkoza.

Seres Elizabeth

A Badacsony nemcsak a boráról, hanem páratlan természeti formáiról is ismert. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb látványt a kőzsákok nyújtják, amelyek a hegy oldalában magasodva évszázadok óta őrzik a vulkáni múlt emlékét. A bazaltból álló hatalmas alakzatok úgy sorakoznak egymás mellett, mintha egy természet alkotta erődfal részét képeznék. A kőzsákok közötti repedésekből és réseiből pedig esőzések vagy hóolvadás idején vízfolyások csorognak le, apró patakokat és csillogó zuhatagokat formálva.

A drón felvételeken a kőzsákok Badacsony különleges szépsége és vízfolyásainak harmóniája is feltárul előttünk. Fotó: Somogyi László
A drónfelvételeken a kőzsákok különleges szépsége és vízfolyásainak harmóniája is feltárul előttünk.
Fotó: Somogyi László

A kőzsákok a Badacsony különleges képződményei 

Egy friss drónfelvétel most különleges nézőpontból mutatta meg ezt a ritka természeti jelenséget. A magasból látszik igazán a bazaltoszlopok geometrikus rendje, amely éles ellentétben áll a rajtuk végigfutó víz könnyed mozgásával. A drón mozgása egyszerre érzékelteti a méretek monumentális voltát és a részletek finomságát: a kőrepedésekben megtelepedett mohát, a napfényben megcsillanó vízcseppeket és a természet örök körforgását. A felvétel révén a néző úgy érezheti, mintha a hegy szívéhez kerülne közelebb, és onnan figyelhetné a kő és a víz harmonikus találkozását.

A badacsonyi kőzsákok és vízfolyások nemcsak látványosságok, hanem a helyi ökoszisztéma fontos elemei is. A víz táplálja a növényzetet, különleges mikroklímát teremt, és segíti a hegy oldalában élő élőlények fennmaradását. A drónvideó így nem csupán egy lenyűgöző vizuális élményt kínál, hanem arra is emlékeztet, hogy e természeti értékeket meg kell őrizni a jövő generációi számára.

Korábbi cikkünkben már bemutattuk a Badacsony másik látványos kincsét is: a déli oldalon kanyargó Bujdosók lépcsőjét, amely szintén drónfelvételen tárult az olvasók elé.

 

