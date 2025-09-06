szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy nap

32 perce

Gyönyörű helyszínen kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna

Címkék#Mikes Anna#Krausz Gábor#esküvő

Ma tartja Krausz Gábor és Mikes Anna az esküvőjét, akik már péntek este megérkeztek a meseszerű esküvői helyszínre. A násznép tagjai is lassan összegyűlnek az esküvőn, melyet a Bors a helyszínen végig tud követni.

Veol.hu

Szeptember hatodikán a sztárséf és gyönyörű táncos párja megpecsételik jövőjüket, mikor kimondják a boldogító „igent”. A Bors Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjére és az azt követő lakodalomra is meghívást kapott, ahonnan exkluzív fotókkal jelentkeznek – olvasható a Bors oldalán. 

Kiderült hol kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna
Kiderült hol kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna
Fotó: Bors

Romantikus esküvői helyszínen kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna

Már az eljegyzést követően felrebbentek a pletykák azt illetően, hogy milyen helyszínt választott a sztárpár az egybekelésre. Krausz Gábornak eddig sikerült az eljegyzést és az azt követő eljegyzési partyt is titokban tartani, így nem csoda, hogy az esküvő helyszínéről sem tudtak eddig semmit a rajongók. 

Sokan a Maldív-szigetekre, vagy Olaszországa tippeltek, de a Bors lerántotta a leplet és megmutatta a vidéki kúriát, ahol a szerelmesek összekötik jövőjüket. Ha szeretnéd megnézni hogy fest az esküvői helyszín, olvasd el a Bors cikkét

Ha pedig esküvőről van szó, reméljük velünk együtt Krausz Gábor és Mikes Anna is követték Polgár Tünde videóit arról, hogy mikre érdemes figyelni a nagy napon, hogy az mindenki számára élvezetes és felejthetetlen legyen. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu