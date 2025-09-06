Gyönyörű helyszínen kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna

Szeptember hatodikán a sztárséf és gyönyörű táncos párja megpecsételik jövőjüket, mikor kimondják a boldogító „igent”. A Bors Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjére és az azt követő lakodalomra is meghívást kapott, ahonnan exkluzív fotókkal jelentkeznek – olvasható a Bors oldalán.

Kiderült hol kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Bors

Romantikus esküvői helyszínen kel egybe Krausz Gábor és Mikes Anna

Már az eljegyzést követően felrebbentek a pletykák azt illetően, hogy milyen helyszínt választott a sztárpár az egybekelésre. Krausz Gábornak eddig sikerült az eljegyzést és az azt követő eljegyzési partyt is titokban tartani, így nem csoda, hogy az esküvő helyszínéről sem tudtak eddig semmit a rajongók.

Sokan a Maldív-szigetekre, vagy Olaszországa tippeltek, de a Bors lerántotta a leplet és megmutatta a vidéki kúriát, ahol a szerelmesek összekötik jövőjüket. Ha szeretnéd megnézni hogy fest az esküvői helyszín, olvasd el a Bors cikkét.

Ha pedig esküvőről van szó, reméljük velünk együtt Krausz Gábor és Mikes Anna is követték Polgár Tünde videóit arról, hogy mikre érdemes figyelni a nagy napon, hogy az mindenki számára élvezetes és felejthetetlen legyen.