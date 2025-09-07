A táncparkettről az oltárig: videón Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője (videó, képek)

Krausz Gábor esküvője: Nehéz elhinni, hogy ami egykor botladozó lépésekkel kezdődött a Dancing with the Stars színpadán, mára egy megható és látványos esküvőben teljesedett ki. Krausz Gábor, a sztárséf, és Mikes Anna, a profi táncos kapcsolata a műsor alatt indult, de hamar túlnőtt a rivaldafényen.

Krausz Gábor esküvője: A táncparkettől az oltárig vezette Mikes Annát

Forrás: TV2

A próbatermekben szövődött összhangból szerelem lett – az eljegyzés pedig csak tovább erősítette az összetartozásukat. A szerelmüket szimbolizáló zafírkék eljegyzési gyűrű után elérkezett a nagy nap is: egy eldugott, festői kúria adott otthont az esküvőnek, ahol közel száz fős násznép ünnepelte a pár boldogságát – írja a borsonline.hu.

Te is körbenézhetsz Krausz Gábor esküvője helyszínén

A sztárséf és a profi táncos nem véletlenül választotta Bodrogekeresztúrt az esküvő helyszínéül - írja a boon.hu. A dombság ölelésében megbújó kúria tökéletesen illett a romantikus hangulathoz. A természet közelsége és a mesébe illő környezet emelte igazán különlegessé a nagy napot, amelyet a násznép is felejthetetlen élményként őriz majd.

