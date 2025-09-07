szeptember 7., vasárnap

A táncparkettről az oltárig: videón Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője (videó, képek)

A tánc hozta őket össze, a szerelem végül oltár elé vezette Krausz Gábort és Mikes Annát. Most videón is láthatod az esküvőjük legszebb pillanatait – mutatjuk, hogyan lett a Dancing with the Stars egy mesébe illő románc kezdete!

Krausz Gábor esküvője: Nehéz elhinni, hogy ami egykor botladozó lépésekkel kezdődött a Dancing with the Stars színpadán, mára egy megható és látványos esküvőben teljesedett ki. Krausz Gábor, a sztárséf, és Mikes Anna, a profi táncos kapcsolata a műsor alatt indult, de hamar túlnőtt a rivaldafényen.

Krausz Gábor esküvője: A táncparkettől az oltárig vezette Mikes Annát
Forrás: TV2

A próbatermekben szövődött összhangból szerelem lett – az eljegyzés pedig csak tovább erősítette az összetartozásukat. A szerelmüket szimbolizáló zafírkék eljegyzési gyűrű után elérkezett a nagy nap is: egy eldugott, festői kúria adott otthont az esküvőnek, ahol közel száz fős násznép ünnepelte a pár boldogságát – írja a borsonline.hu.

Te is körbenézhetsz Krausz Gábor esküvője helyszínén

A sztárséf és a profi táncos nem véletlenül választotta Bodrogekeresztúrt az esküvő helyszínéül - írja a boon.hu. A dombság ölelésében megbújó kúria tökéletesen illett a romantikus hangulathoz. A természet közelsége és a mesébe illő környezet emelte igazán különlegessé a nagy napot, amelyet a násznép is felejthetetlen élményként őriz majd.

Innen tényleg gyönyörű a kilátás

Krausz Gábor esküvője: Megható pillanatokkal és hajnalig tartó bulival ünnepelt Krausz Gábor és Mikes Anna.
Forrás: Borsonline.hu
Forrás: Borsonline.hu

Krausz Gábor esküvője: álomszép ruha, könnyek és hajnalig tartó mulatság

A ceremónia során Krausz-Mikes Anna egy nyolcméteres uszállyal készült Demeter Richárd ruhában lépett Krausz Gábor mellé. A gyűrűket kislányuk, Hannaróza adta át – miközben koszorúslányok szórtak rózsaszirmokat, a vendégek pedig elérzékenyülve figyelték a jelenetet. A buli nem is váratott sokáig magára – vacsora után indulhatott a tánc, amely a vendégek szerint virradatig tartott. A menüsor természetesen a séf ízlését tükrözte, míg éjfél után az újdonsült feleség már menyecskeruhában kápráztatta el a vendégsereget. A vendégek között több ismert arc is feltűnt, köztük Wolf András és Baranya Dávid. A meghatódottságot azonban nemcsak a vendégek, hanem a pár is nehezen palástolta – a videóinterjúból kiderül, mennyire erősen hatott rájuk az esemény érzelmi súlya. 

Krausz Gábor és Mikes Anna első közös lépései házastársként – itt nézheted meg az esküvő legszebb pillanatait!

@borsonline

Krausz Gábor feleségül vette Mikes Annát Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! Az esküvőt vidéken, festői környezetben tartották. Anna egy csodás 8 méteres uszályos ruhában vonult be Gábor elé. #bors #krauszgábor#mikesanna #esküvő #lakodalom

♬ eredeti hang – Bors - Bors

A táncból lett életre szóló kapcsolat

A pár története példaértékű: a kezdeti bizonytalan tánclépésektől a boldogító igenig, minden állomása a bizalomról, támogatásról és közös fejlődésről szólt. Az álomnyaralás alatt elhangzott lánykérés, a meghitt ünnepek, az Ázsia Expressz közös forgatása – mind-mind erősítette a kapcsolatot, amely most hivatalosan is életre szólóvá vált.

 

 

