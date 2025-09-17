1 órája
Veszprém ismét megcsinálta, 450 ovis már ismeri a KRESZ-t (galéria)
Szeptember 17-én reggel Veszprém összes óvodája összegyűlt a Kossuth utcán, hogy részt vegyenek a Veszprémi Rendőrkapitányság által szervezett játékos közlekedésbiztonsági programon, a KRESZ-Feszten.
Szeptember 16. és 21. között rendezik meg Veszprémben az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a fenntartható közlekedés népszerűsítése és a környezetbarát közlekedési módok bemutatása. Ennek kapcsán szerda reggel a veszprémi ovisok számára játékos programokat szervezett a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Honvédség, melyek során a legfontosabb KRESZ-szabályokkal is megismerkedhettek.
Az ovisok számára kinyitották a tűzoltóautót és meséltek a benne található eszközökről, illetve megengedték a gyerekeknek, hogy beszálljanak az autóba. A Magyar Honvédség katonáitól a kicsik bármit kérdezhetek, például, hogy miért viselnek mellényt, megfoghatták a fegyvertárakat, felpróbálhatták a sisakjukat és a gázmaszkokat. Ezután a gyerekek legnagyobb örömére a robot kutyát is megnézhették hogyan mozog.
A legkisebbek is megismerkedhettek a közlekedési szabályokkal a KRESZ-FesztenFotók: Nagy Lajos/Napló
A KRESZ-szabályok megismerése játékos formában
Pintér József rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő a Veszprémi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályáról lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a Biztonság Hete program keretein belül rendezték meg az idei KRESZ-Fesztet. A Kossuth utcán több állomást is kialakítottak. Az elsőnél a gyerekek megismerhették a KRESZ alapjait, tanultak arról, hogyan kelünk át helyesen az úttesten, milyen táblák vannak, mit jelentenek a jelzőlámpák fényei stb. A gyerekek ezután a rendőrautóba is beszállhatnak. A szökőkút mellet két biciklipályát is kialakítottak, ahol a bójákat kikerülve és a nyilakat követve kellett haladniuk a gyerekeknek, kizárólag bukósisakban. A KRESZ-Fesztet minden évben megszervezi az önkormányzat, idén összesen 450 óvodással. Pintér József azt is elmondta, hogy már ovis koruktól kezdve foglalkoznak a gyerekekkel, hogy mire az iskolás kort elérik, tisztában legyenek a közlekedés alapszabályaival.