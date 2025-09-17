Veszprém ismét megcsinálta, 450 ovis már ismeri a KRESZ-t (galéria)

Szeptember 16. és 21. között rendezik meg Veszprémben az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a fenntartható közlekedés népszerűsítése és a környezetbarát közlekedési módok bemutatása. Ennek kapcsán szerda reggel a veszprémi ovisok számára játékos programokat szervezett a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Honvédség, melyek során a legfontosabb KRESZ-szabályokkal is megismerkedhettek.

A rendőrök már óvodás korukban megismertetik a gyerekekkel a biztonságos közlekedés, a KRESZ alapjait

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az ovisok számára kinyitották a tűzoltóautót és meséltek a benne található eszközökről, illetve megengedték a gyerekeknek, hogy beszálljanak az autóba. A Magyar Honvédség katonáitól a kicsik bármit kérdezhetek, például, hogy miért viselnek mellényt, megfoghatták a fegyvertárakat, felpróbálhatták a sisakjukat és a gázmaszkokat. Ezután a gyerekek legnagyobb örömére a robot kutyát is megnézhették hogyan mozog.