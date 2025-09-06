KRESZ-teszt: A megállni tilos egyirányú utcában tudod, melyik oldalra vonatkozik?

KRESZ-teszt: Egyirányú forgalmú úton közlekedsz, és az út menetirány szerinti jobb oldalán meglátsz egy Megállni tilos táblát. Hol tiltja a megállást az így elhelyezett jelzőtábla? – teszi fel a kérdést a KRESZ-változás Facebook-oldal.

Illusztráció: AI

KRESZ-teszt: Hol tiltja a megállást az így elhelyezett jelzőtábla?

A lehetőségek:

Mindkét oldalon

Vannak, akik automatikusan erre tippelnek, gondolva, hogy egy egyirányú utcában a forgalmi logika miatt a tábla az egész szakaszra érvényes. Ez azonban tévedés lehet. Csak a jobb oldalon

Ez a válasz elsőre logikusnak tűnhet, hiszen a tábla ténylegesen a jobb oldalon található – de biztos, hogy csak oda vonatkozik? Csak a bal oldalon

Ezt kevesen jelölik meg, de akadnak, akik úgy gondolják, hogy a szokatlan közlekedési helyzet miatt valami csavar van a kérdésben.

A helyes válasz és amit sokan félreértenek

A Megállni tilos tábla mindig azon az oldalon tiltja meg a megállást, ahol ki van helyezve, függetlenül attól, hogy az út egy- vagy kétirányú. Tehát, ha egy egyirányú utca jobb oldalán látjuk a táblát, akkor csak arra az oldalra érvényes a tiltás. A bal oldalra más szabályozás vonatkozhat, de önmagában ez a tábla nem tiltja meg a megállást a túloldalon. Ez a kérdés rendszeresen szerepel KRESZ-vizsgákon, és a statisztikák szerint sokan eltévesztik, épp azért, mert túlmagyarázzák, túlgondolják. A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk: a tiltás mindig ott érvényes, ahol a tábla is van. A helyes válasz tehát: csak a jobb oldalon!