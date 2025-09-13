szeptember 13., szombat

Közlekedés biciklivel

1 órája

KRESZ-teszt: tudod, melyik oldalon kell haladnod, ha kerékpárt tolsz az úttesten?

Ha gyalogosan közlekedsz, és kerékpárt tolsz magad mellett, a KRESZ pontosan meghatározza, hogy melyik oldalon kell haladnod az úttesten. Sokan rosszul tudják, vajon te eltalálod a helyes választ?

Veol.hu

KRESZ-teszt: A kerékpár közlekedési szempontból különleges jármű: amíg rajta ülsz, járművezetőnek számítasz, de ha tolod, akkor gyalogosnak. Ez elsőre egyszerűnek tűnhet, ám a KRESZ itt sem enged szabad kezet, egyértelműen meghatározza, hogy az úttesten melyik oldalon kell haladnod. Ilyen és hasonlóan érdekes kérdéseket a KRESZváltozás oldalán találhatsz.

KRESZ-teszt: Szerinted melyik oldalon kell haladnod a szabályok szerint?
KRESZ-teszt: szerinted melyik oldalon kell haladnod a szabályok szerint?
Illusztráció: AI

KRESZ-teszt – te mit tennél ilyen helyzetben?

Képzeld el: tolod a bringádat az úttesten, de nincs járda a közelben. Szerinted melyik oldalon kell haladnod a szabályok szerint?

  1. A menetirány szerinti jobb és bal oldalon egyaránt haladhatok.
  2. A menetirány szerinti bal oldalon kell mennem.
  3. A menetirány szerinti jobb oldalon kell mennem.

A helyes válasz magyarázattal

Amikor gyalogosként haladsz, általában a menetirány szerinti bal oldalon kell menned, hogy lásd a szembejövő forgalmat. Ez a szabály a legtöbbeknek ismerős. Ha viszont kerékpárt tolsz, akkor a járművel együtt veszel részt a forgalomban. Ilyenkor már a jobb oldali közlekedés logikája érvényesül, hiszen a kerékpár a forgalom része, még akkor is, ha épp tolod. Ez teszi biztonságossá és kiszámíthatóvá a közlekedést a többi járművezető számára. A helyes válasz tehát: 3. A menetirány szerinti jobb oldalon kell haladnod.

 

