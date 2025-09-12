szeptember 12., péntek

Közlekedés

1 órája

Ezt a KRESZ-szabályt szinte egy bringás se ismeri, pedig mindenkinek tudnia kell

Címkék#kresz teszt#úttest kerékpár#kerékpáros#járda#szabály

Sok bringás nincs tisztában azzal, hogy mikor hajthat fel szabályosan a járdára. Pedig a KRESZ pontosan meghatározza a feltételeket. Te vajon jól tudod a választ?

KRESZ-teszt: A KRESZ a járda használatáról világosan fogalmaz: a kerékpár járműnek számít, ezért a kerékpárosnak alapvetően az úttesten, a kerékpársávban vagy a kerékpárúton kell közlekednie. A biciklizés járdán csak kivételes esetekben engedett. Mégis gyakran látunk kerékpárosokat a járdán, ahol a gyalogosok biztonságát veszélyeztethetik. Most kiderül, hogy mi az igazság! – írja a KRESZváltozás.

KRESZ-teszt – Mikor szabad a járdán kerékpározni
KRESZ-teszt: mikor szabad a járdán kerékpározni?
Illusztráció: AI

KRESZ-teszt: mikor szabad a járdán kerékpározni az alábbiak közül?

  1. Bármikor, ha legfeljebb 10 km/h sebességgel haladunk.
  2. Ha az úton jelentős járműforgalom van.
  3. Ha az úttest kerékpár közlekedésére alkalmatlan.

A helyes válasz magyarázattal

A kerékpáros közlekedés szabályai szerint a járdán való közlekedés alapvetően tilos. A szabály csak akkor engedi meg, ha az úttesten való közlekedés nem biztonságos vagy lehetetlen. Ez például akkor fordulhat elő, ha az útburkolat rossz állapotú, útfelbontás zajlik, vagy baleset miatt akadályozott a forgalom. A helyes válasz tehát: akkor szabad a járdán kerékpározni, ha az úttest kerékpár közlekedésére alkalmatlan.

 

