Szinte mindenki elrontja ezt a KRESZ-tesztet! Te tudod a megoldást?

Az alábbi kép áthaladási sorrendjét kell megtippelni heti KRESZ-tesztünkben.

KRESZ-teszt: Mi a helyes sorrend?

Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

A KRESZ-teszt megoldása

Az ábrán egy egyenrangú útkereszteződés látható. Ezek alapján a járművek közül a B jelű gépkocsi jobbra kanyarodva nem lép elsőbbségi viszonyba a többi járművel, így elvileg ő haladhatna tovább elsőként. Ugyanakkor elsőbbséget kell adnia a C jelű gyalogosnak, mivel annak az útnak az úttestén halad át, amelyre a gépkocsi bekanyarodik. Ezért a gyakorlatban a C jelű gyalogos haladhat tovább elsőként. Ezt követően a jobbkéz-szabály értelmében az A jelű gépkocsinak elsőbbséget kell adnia a D jelű segédmotor-kerékpárnak.

A helyes sorrend tehát: C, B, D, A.

A KRESZ-t nemcsak megtanulni érdemes, de a sikeres vizsgát követően a szabályait is be kell tartani. Egy pápai fiatal, akinek jogosítványa sem volt, feltérdelt motorjára, és haladás közben táncolni kezdett rajta - nem volt jó ötlet.