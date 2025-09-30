szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

1 órája

Íme a KRESZ-kérdés, amit rengetegen elrontanak – tanulj mások hibájából!

Sokan rossz választ adnak, amikor egy látszólag egyszerű KRESZ-kérdéssel találkoznak. Pedig a helyzet nemcsak hétköznapi, hanem veszélyes is lehet – és gyakran bukás a vége.

Bogdán Katalin

Ingyenes KRESZ-teszt: A KRESZ-vizsgán nemcsak a szabályokat kérik számon, a forgalmi szituációk felismerése és helyes értelmezése is gyakran bukáshoz vezet. Ez a kérdés is pontosan ilyen: egyszerű, de megtévesztő. Egy személyautó halad lakott területen belül, egy jobbra ívelő kanyarban. Az úttest jobb szélén, az autóval azonos irányban gyalogos közlekedik. Mit kell tennie a sofőrnek?

KRESZ-teszt: Az úttest jobb szélén, az autóval azonos irányban gyalogos közlekedik. Mit kell tennie a sofőrnek?
Forrás: AI illusztráció

A) Gyorsítva megelőzi, és halad tovább a saját sávjában.
B) Hangjelzéssel figyelmezteti a gyalogost.
C) Csökkenti a sebességét, és nagy ívben, biztonságos oldaltávolságot tartva kikerüli.

KRESZ-teszt: nem egyértelmű a megoldás

Első ránézésre sokan rávágják az „A” választ, hiszen a gyalogos az úttest szélén halad, elfér mellette az autó. Mások a „B” lehetőséget választják, hangjelzéssel jeleznének a gyalogosnak. Ezek azonban veszélyes megoldások. A valóságban a kanyarban csökken a beláthatóság, a gyalogos hirtelen mozdulata esetén pedig már késő lehet reagálni. Ráadásul a KRESZ előírja, hogy gyalogos kikerülésekor minden esetben biztonságos oldaltávolságot kell tartani, ami lakott területen is érvényes. A biztonság nem csak a szabályok betartásán múlik – a körültekintés és elővigyázatosság életet menthet. A helyes válasz: C) Csökkenti a sebességét, és nagy ívben, biztonságos oldaltávolságot tartva kikerüli.

