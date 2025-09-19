szeptember 19., péntek

KreszFeszt és sulijogsi

KRESZ-vizsga ingyen, bringás programok Veszprémben – így épül a jövő közlekedési kultúrája

A közlekedési kultúra formálásában a városi és az országos intézkedések egymásra épülnek. Míg Veszprém a Mobilitási Hét eseményein keresztül segíti a gyerekeket eligazodni az úttesten, addig a középiskolások számára már ingyenes KRESZ-vizsga nyitja meg az utat az autóvezetéshez.

Csizi Péter

A fenntartható közlekedés és a közlekedésbiztonság egyszerre kerül fókuszba Veszprémben és országosan is. A város 24. alkalommal rendezi meg az Európai Mobilitási Hetet, amely szeptember 16-án az Őszi Bringás Uzsonnával indult, majd a Kossuth utcán a legkisebbeket szólította meg a KreszFeszt. Eközben országosan is új korszak kezdődik: 2025 szeptemberétől minden 16 és fél évnél idősebb középiskolás ingyen tehet KRESZ-vizsgát, és az elsősegély-tanfolyamért sem kell fizetnie, számolt be róla társoldalunk, a zaol.hu. A két kezdeményezés közös üzenete világos: már fiatal korban fontos a tudatos közlekedési kultúra megalapozása – akár biciklivel, akár majd autó volánja mögött.

Biciklivel az iskolába, KRESZ-vizsgára ingyen: fiatalok a közlekedés középpontjában
Kép: rabakoz.hu

Ki jogosult és mikor lép életbe a KRESZ-vizsgát érintő változás?

Szeptember 1-től minden középiskolás diák, aki betöltötte a 16,5 évet, jelentkezhet az ingyenes elméleti képzésekre és vizsgákra. A jelentkezés az iskolai KRÉTA rendszerben történik, eJogsi/KRÉTA modulokon keresztül.  Az elméleti vizsgára való jelentkezés határideje: a jelentkezéstől számított 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga letételére. 

Mit tartalmaz pontosan az ingyenes jogosítvány?

  • Ingyenes KRESZ tanfolyam és elméleti KRESZ-vizsga. 
  • Elsősegély tanfolyam és az elsősegély-vizsga is díjmentes. 
  • Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat is térítésmentes.

A sikeres KRESZ-vizsga után két év áll rendelkezésre, hogy a gyakorlati (forgalmi) vizsgát is letegye a diák.

Mi NEM ingyenes – mutatjuk a korlátokat

Bár a gyakorlati órák és a forgalmi vizsga díja továbbra is a diákokat terheli – kivéve a néhány megyében futó pilot programot –, az elméleti rész ingyenessé tétele így is nagy könnyebbséget jelent. A KRESZ-tanfolyam, vizsga, elsősegély és egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása több tízezer forintos megtakarítást hoz a családoknak. Ráadásul már 16 és fél éves kortól elindulhat a folyamat, ami rugalmasságot ad, és segíti a fiatalokat abban, hogy korábban, tudatosabban sajátítsák el a biztonságos közlekedés alapjait.

Friss adatok a Világgazdaság szerint

Az elmúlt tanévben mintegy 18 ezer diák használta ki a KRÉTA-rendszeren keresztül elérhető ingyenes KRESZ- és elsősegélynyújtó tanfolyam lehetőségét – közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A résztvevők közül közel 5700-an augusztus végéig teljesítették mindkét képzést, közülük mintegy négyezren már a gyakorlati vezetést is megkezdték. Az eddigi eredmények szerint csaknem ezer középiskolás már kézhez is kapta a jogosítványát az állami programnak köszönhetően.

Réfi Ferenc veszprémi járművezető-oktató szerint a program valóban mérföldkő lehet a közlekedésbiztonságban. „Ha a fiatalok már középiskolás korukban találkoznak a KRESZ-szel és az elsősegélynyújtással, azzal évekre megalapozzuk a közlekedési kultúrát. Nemcsak arról van szó, hogy kevesebb pénzbe kerül a jogosítvány megszerzése, hanem arról is, hogy a diákok felelősségteljesebben ülnek majd autóba vagy kerékpárra. A forgalomban minden apró tudás számít: egy jól megjegyzett tábla vagy egy begyakorolt elsősegély-mozdulat életeket menthet” – fogalmazott.

A tapasztalt oktató, Réfi Ferenc hangsúlyozta: a KRESZ és az elsősegély alapismeretei nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez
Fotó: Balogh Dávid/Napló

Nem mindenki részesül benne egyformán

Az ingyenes jogosítvány (sulijogsi) jelentős lépés a jogosítványszerzés demokratizálása felé: a középiskolások, már 16,5 éves kortól, ingyen elméleti KRESZ-tanfolyamokra, KRESZ-vizsgára, elsősegély-tanfolyamra és vizsgára, illetve az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra jogosultak. A gyakorlati képzés és a forgalmi vizsga díjmentessége azonban csak részben, pilot programokon keresztül valósul meg.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
