KRESZ-vizsga ingyen, bringás programok Veszprémben – így épül a jövő közlekedési kultúrája

A fenntartható közlekedés és a közlekedésbiztonság egyszerre kerül fókuszba Veszprémben és országosan is. A város 24. alkalommal rendezi meg az Európai Mobilitási Hetet, amely szeptember 16-án az Őszi Bringás Uzsonnával indult, majd a Kossuth utcán a legkisebbeket szólította meg a KreszFeszt. Eközben országosan is új korszak kezdődik: 2025 szeptemberétől minden 16 és fél évnél idősebb középiskolás ingyen tehet KRESZ-vizsgát, és az elsősegély-tanfolyamért sem kell fizetnie, számolt be róla társoldalunk, a zaol.hu. A két kezdeményezés közös üzenete világos: már fiatal korban fontos a tudatos közlekedési kultúra megalapozása – akár biciklivel, akár majd autó volánja mögött.

Biciklivel az iskolába, KRESZ-vizsgára ingyen: fiatalok a közlekedés középpontjában

Kép: rabakoz.hu

Ki jogosult és mikor lép életbe a KRESZ-vizsgát érintő változás?

Szeptember 1-től minden középiskolás diák, aki betöltötte a 16,5 évet, jelentkezhet az ingyenes elméleti képzésekre és vizsgákra. A jelentkezés az iskolai KRÉTA rendszerben történik, eJogsi/KRÉTA modulokon keresztül. Az elméleti vizsgára való jelentkezés határideje: a jelentkezéstől számított 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga letételére.

Mit tartalmaz pontosan az ingyenes jogosítvány?

Ingyenes KRESZ tanfolyam és elméleti KRESZ-vizsga.

Elsősegély tanfolyam és az elsősegély-vizsga is díjmentes.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat is térítésmentes.

A sikeres KRESZ-vizsga után két év áll rendelkezésre, hogy a gyakorlati (forgalmi) vizsgát is letegye a diák.

Mi NEM ingyenes – mutatjuk a korlátokat

Bár a gyakorlati órák és a forgalmi vizsga díja továbbra is a diákokat terheli – kivéve a néhány megyében futó pilot programot –, az elméleti rész ingyenessé tétele így is nagy könnyebbséget jelent. A KRESZ-tanfolyam, vizsga, elsősegély és egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása több tízezer forintos megtakarítást hoz a családoknak. Ráadásul már 16 és fél éves kortól elindulhat a folyamat, ami rugalmasságot ad, és segíti a fiatalokat abban, hogy korábban, tudatosabban sajátítsák el a biztonságos közlekedés alapjait.