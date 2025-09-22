szeptember 22., hétfő

Urbex

2 órája

A múlt kapuja – rejtélyes kripta az erdő mélyén

Címkék#pincebejárat#Magyarország#kastély#erdő

Rég elfeledett, omladozó épület rejtőzik a természet ölelésében. A bejárat mögött megbúvó kripta a múlt egy darabját őrzi, amely egyszerre vonzza a felfedezőket és rejti titkait.

Seres Elizabeth

Első pillantásra akár egy omladozó pincebejáratnak is tűnhet, de aki megáll előtte, azonnal érzi: itt több rejlik a kövek között. A képen látható nyílás, mohával fedett kőfalai és a félig betemetett lépcső arról árulkodnak, hogy egykor fontos szerepet töltött be. A hozzászólásokból kiderült: valószínűleg egy kripta áll előttünk.

A fák között megbúvó kripta a múlt titkait őrzi, és felfedezésre csábítja a látogatót Fotó: Viktória Bellai- Elhagyatott régi épületek Magyarországon
A fák között megbúvó kripta a múlt titkait őrzi, és felfedezésre csábítja a látogatót
Fotó: Viktória Bellai / Elhagyatott régi épületek Magyarországon

Az erdő mélyén megbúvó kripta a múlt titkait rejti

A helyszín különlegessége, hogy a kriptát ma már szinte teljesen visszahódította a természet. A bejárat körül növényzet burjánzik, az omladozó falakon gyökerek kapaszkodnak. A sötét nyílás egyszerre vonzza és taszítja a szemlélőt az ember legszívesebben bemenne, hogy felfedezze, mi rejtőzik odabent, de közben ott motoszkál benne a félelem: vajon mi maradt a múltból a falak között?

A Facebook-hozzászólásokból az is kiderült,  hogy a közelben egykor kastély is állt vagy állhatott, így nem kizárt, hogy ez a kripta a birtok urainak végső nyughelye volt. Bár hivatalos forrás kevés akad, az ilyen történetek csak tovább fokozzák a rejtélyt. Aki belép ide, az nem csupán egy elhagyatott építményt látogat meg, hanem belép egy darabka múltba, amelyről már szinte senki sem mesél.

Az urbex felfedezéseinek egyik szépsége, hogy a képzeletünkre is szükség van. Nem mindig derül ki minden részlet: ki építette, kik nyugodtak itt, mikor és miért hagyták el. De talán nem is baj, hogy nem kapunk minden kérdésre választ. A kövek, a csend és a félhomály többet mondanak bármilyen adattáblánál. Ez a kripta emlékeztet arra, hogy a történelem ott lapul a lábunk alatt. Nem kell hozzá múzeum vagy kiállítás néha elég egy elfeledett boltív az erdőben, amely egyszerre idézi fel a múlt nagyságát és az elmúlás törékeny szépségét.

 

