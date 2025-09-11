Újjászületik a Gizella udvar díszkútja (galéria + videó)

A Kossuth Lajos utca északi oldalának felújítása és az utca rehabilitációja idején több műalkotás is készült a sétálóutcára, illetve a mögötte lévő udvarokra. Ezek közé tartozik Pagony Rita díszkútja, amelyet 1986-ban állították fel a Gizella udvarban. Az elmúlt csaknem 40 év alatt folyamatosan használták az erre járók, mert a belőle folyó víz fogyasztható, tehát a műalkotás egyben ivókút is – közölte a Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala sajtószóvivője.

A négy évtized alatt a kút állapota fokozatosan romlott. A képen Pagony Rita és Enyingi Mihály a bontás kezdetekor

Fotó: Fülöp Ildikó

Az alkotás a Zsolnay Porcelángyárban készült pirogránitból. Maga a művésznő észlelte, hogy a négy évtized alatt a kút állapota fokozatosan romlott. Egyes kerámiarészek roncsolódtak, ütésnyomok, vízkő- és mohalerakódások láthatók rajta. Az alsó kerámiaelemek több helyen maradandó károsodást szenvedtek. Ezért vált szükségessé a mű felújítása, amelyet maga az alkotó kezdeményezett.

Megkezdődik a díszkút felújítása

Az önkormányzat költségvetésében évente elkülönít egy összeget a köztéri alkotások javítása, felújítása céljára. Ebből sikerült tavaly a belvárosban lévő emléktáblák betűit újrafestetni, ebből került ismét gyertya Erdei Dezső Gyertyavivő lányának kezébe. Több szobor állagmegóvására is jutott.

2025-ben a legnagyobb munka a díszkút felújítása, amelyet – szerencsés és megnyugtató módon – maga az alkotó, Pagony Rita művésznő végez, Enyingi Mihály keramikus közreműködésével.

A felújított, bizonyos részeiben újragyártott díszkút 2026 tavaszán kerül vissza a helyére, a pontos időpontot az időjárás befolyásolja.

Pagony Rita porcelántervező, keramikus, szobrász, festőművész készítette többek között a balatonfüredi Kossuth kutat, valamint Veszprémben az Árpád-házi Szent Margit-plébániatemplom kálváriáját.

A kutak készítésénél alkotótársa a férje, Olasz Miklós belsőépítész volt.