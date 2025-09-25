szeptember 25., csütörtök

Teó, a leghűségesebb barát

1 órája

Tapodtat sem mozdult rosszul lett gazdája mellől a bátor kutyus

Címkék#baleset#Teó#Országos Mentőszolgálat#kutyus

Egy idős hölgyhöz riasztották a mentőket, miután összeesett kutyasétáltatás közben. Kedvence szívmelengető dolgot tett.

Szilas Lilla

Az ercsi mentőgépkocsi perceken belül a helyszínre ért, és a mentők megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban az aggódó kutya, Teó tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Teó kutya végig gazdája mellett maradt
Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A bátor kutya nem mozdult gazdája mellől

Teó nagyon barátságos volt a mentőkkel, és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját. Később kiderült, hogy a sérült az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől, így a mentők végül hazavitték Teót, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezt követően stabil állapotban szállíthatták kórházba. 

Az ember legjobb barátja

A kutyák az ember leghűségesebb társai, emiatt is rendezte meg idén is a Vahur Állatvédő Egyesület nyár végi jótékonysági beach partiját, ahol a résztvevők, támogatók és szponzorok összefogásának köszönhetően 2 272 500 forint adomány gyűlt össze. Ez az összeg hatalmas segítséget jelent az árva, rászoruló kutyák mindennapi ellátásában és biztonságuk megteremtésében.

 

