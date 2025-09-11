Életveszélyes sérüléseket okoztak a kiszabadult kutyák

Az ítélet szerint a vádlottak a támadás idején öt harci kutyát tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki. A pár felelőtlensége miatt 2022 áprilisában három kutya az ingatlanról kiszökött és egy arra járó férfira támadt. A kutyák az áldozatot test-szerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A kutyatámadás következtében a sértett maradandó sérüléseket szenvedett - írja az ugyeszseg.hu.

Kiszabadult kutyák életveszélyes sérüléseket okoztak egy férfinak

Forrás: Pexels-illusztráció

A vádlottakat a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. A vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottakkal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt - közölte az ugyeszseg.hu.