Elszökött
1 órája
Autók között szaladgáló kutyát mentettek a rendőrök
Chip-olvasó segítségével a Veszprém vármegyei rendőrség a gazdit is megtalálta.
„Az autók közt szaladgáló kutyára lett figyelmes Hárskút és Márkó között a veszprémi kollégánk” – olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán a kutyamentésről.
A szökött kutya végül hazakerült
A szelíd ebet a hölgy kiterelte a forgalomból, beültette az autójába és a rendőrségre vitte. Ott enni és inni adtak neki, majd chip-olvasó segítségével megtudták a gazdi elérhetőségét. Értesítették őt, aki rögtön érkezett is az állatért. Kiderült, előző nap szökött meg az állat, és már nagyon keresték őt.
