Elszökött

Autók között szaladgáló kutyát mentettek a rendőrök

Chip-olvasó segítségével a Veszprém vármegyei rendőrség a gazdit is megtalálta.

Szilas Lilla

„Az autók közt szaladgáló kutyára lett figyelmes Hárskút és Márkó között a veszprémi kollégánk” – olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán a kutyamentésről. 

A kutya enni és inni kapott a rendőröktől, akik végül visszajuttatták a gazdihoz
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A szökött kutya végül hazakerült

A szelíd ebet a hölgy kiterelte a forgalomból, beültette az autójába és a rendőrségre vitte. Ott enni és inni adtak neki, majd chip-olvasó segítségével megtudták a gazdi elérhetőségét. Értesítették őt, aki rögtön érkezett is az állatért. Kiderült, előző nap szökött meg az állat, és már nagyon keresték őt.

 

 

