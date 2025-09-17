Autók között szaladgáló kutyát mentettek a rendőrök

„Az autók közt szaladgáló kutyára lett figyelmes Hárskút és Márkó között a veszprémi kollégánk” – olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán a kutyamentésről.

A kutya enni és inni kapott a rendőröktől, akik végül visszajuttatták a gazdihoz

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A szökött kutya végül hazakerült

A szelíd ebet a hölgy kiterelte a forgalomból, beültette az autójába és a rendőrségre vitte. Ott enni és inni adtak neki, majd chip-olvasó segítségével megtudták a gazdi elérhetőségét. Értesítették őt, aki rögtön érkezett is az állatért. Kiderült, előző nap szökött meg az állat, és már nagyon keresték őt.