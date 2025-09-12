Megható szavakkal üzent az ajkai kórháznak az anyuka, akinek kisfia kutyatámadás áldozata lett

A kutyatámadás után kórházba került kisfiú már jobban van, édesanyja Renáta pedig nyilvánosan mondott köszönetet az ajkai intézmény dolgozóinak. A poszt gyorsan elterjedt, és sokan fejezték ki együttérzésüket a család iránt.

Az édesanya megható posztja a kutyatámadás után

Forrás: Ajkai Magyar Imre Kórház/Facebook

Kutyatámadás Ajkán – rendőrök és mentők a helyszínen

A családi kirándulás rémisztő fordulatot vett: a kisfiú a kerítésnek esett, és a túloldalról egy kutya vetette rá magát. Egy arra haladó kerékpáros azonnal megállt, segített a bajba jutott családnak és értesítette a mentőket. Pár percen belül a rendőrök és a mentők is a helyszínre érkeztek. Az édesanya szerint mindenki türelmesen, nyugodtan viselkedett, ami rengeteget számított abban a feszült helyzetben

Iszonyat segítőkészek és emberségesek voltak, mind a rendőrök, mind a mentők

– idézte fel a történteket a közösségi oldalon.

Mit tegyünk kutyatámadás esetén? Maradjunk a lehetőségekhez képest nyugodtak, ne kezdjünk el futni.

Ne nézzünk közvetlenül a kutya szemébe, mert fenyegetésnek veheti.

Próbáljunk valamilyen tárgyat a kutya és magunk közé tartani.

Ha sérülés történik, azonnal forduljunk orvoshoz.

A támadást mindig jelentsük a hatóságoknak.

Megható üzenet a kórháznak

Az Ajkai Magyar Imre Kórházban kezelték a kisfiút: kezét ellátták, összevarrták, majd megfigyelés alatt tartották. Az édesanya külön bejegyzésben köszönte meg a nővéreknek, főnővérnek és az orvosoknak az áldozatos munkát. Mint írta, mindig akadt egy kedves szó vagy bátorító mondat, ami erőt adott nekik, és különösen jól esett számára, hogy az osztályon az anyákra is figyelnek,

hiszen ha az anya nincs jól, a gyermek sincs jól.

A posztban arra is kitért, hogy az ott dolgozók mindennap emberfeletti munkát végeznek, mégis jut idejük a figyelmességre. Ezért hálás szívvel kívánt nekik erőt és kitartást a további munkájukhoz.

Nem egyedi eset a megyében

Az utóbbi hónapokban több hasonló támadás is megrázta a térséget. Veszprémben például egy futót harapott meg egy nagytestű kutya, és egy másik esetben bírságot szabtak ki egy felelőtlen gazdára.

Az ilyen ügyek ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a felelős állattartás mindannyiunk közös ügye.