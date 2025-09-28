szeptember 28., vasárnap

2 órája

A mai gyerekek ki se tudnák tölteni ezt a kvízt, pedig 30 éve mindenki ezeket a kütyüket használta

Címkék#retro#90-es évek#kvíz#kvízjáték

A mai technológia és a 90-es évek találmányai merőben különböznek.

Farkas Réka

Érintőképernyős telefonok, okos rendszerek és a mesterséges intelligencia uralja a mindennapokat. De volt egy időszak, még az internet térnyerése előtt, amikor a legtöbb eszközt nem lehetett zsebre vágni, nem voltak olyan okosak, mint a mai verzióik, mégis annál szerethetőbbek voltak tulajdonosaik számára. Teszteld a tudásodat kvízünkkel!

Múltidéző kvíz: Te hányat találsz el?
Múltidéző kvíz: te hányat találsz el?
Illusztráció: Pexels

Kvíz: te felismered a retró eszközöket?

Te még emlékszel, amikor a nyár illata a focipályán keveredett a frissen vágott fű illatával, és a barátokkal órákon át a szabadtéri játékok vitték el az időt? Vagy amikor az esti órákban a tévé előtt ültetek, és egy-egy kultikus sorozat vagy film adott apropót a közös nevetésre? Ezek a pillanatok visszahozzák a 90-es évek különleges hangulatát. Te még felismered a régi technológiát?

Hogyan játszd a kvízt?

Olvasd el a kérdést, és válaszd ki a helyes megoldást a három lehetőség közül. Mindig csak egy helyes válasz van.

1.
1.Felismered ezt a négyzet alakú lemezt?
2.
2. Mivel tekerték vissza régen a kazettát?
3.
3. Mi az a tárgy a vezetékes telefonon, amit forgatni kellett a híváshoz?
4.
4. Mi ez a kis készülék, amivel kazettáról zenét hallgattunk?
5.
5. Mit tettek régen a fényképezőgépekbe?

Régen nemcsak a kütyük voltak kedvesebbek, de gyerekkorunk meséi és híres alakjai is visszaköszönnek emlékeinkben.

 

