A mai gyerekek ki se tudnák tölteni ezt a kvízt, pedig 30 éve mindenki ezeket a kütyüket használta
A mai technológia és a 90-es évek találmányai merőben különböznek.
Érintőképernyős telefonok, okos rendszerek és a mesterséges intelligencia uralja a mindennapokat. De volt egy időszak, még az internet térnyerése előtt, amikor a legtöbb eszközt nem lehetett zsebre vágni, nem voltak olyan okosak, mint a mai verzióik, mégis annál szerethetőbbek voltak tulajdonosaik számára. Teszteld a tudásodat kvízünkkel!
Kvíz: te felismered a retró eszközöket?
Te még emlékszel, amikor a nyár illata a focipályán keveredett a frissen vágott fű illatával, és a barátokkal órákon át a szabadtéri játékok vitték el az időt? Vagy amikor az esti órákban a tévé előtt ültetek, és egy-egy kultikus sorozat vagy film adott apropót a közös nevetésre? Ezek a pillanatok visszahozzák a 90-es évek különleges hangulatát. Te még felismered a régi technológiát?
Hogyan játszd a kvízt?
Olvasd el a kérdést, és válaszd ki a helyes megoldást a három lehetőség közül. Mindig csak egy helyes válasz van.
Régen nemcsak a kütyük voltak kedvesebbek, de gyerekkorunk meséi és híres alakjai is visszaköszönnek emlékeinkben.
