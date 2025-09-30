szeptember 30., kedd

Elismerés

A Laczkó Dezső Múzeum elnyerte a Családbarát Múzeum címet

A Laczkó Dezső Múzeum 2025-ben elnyerte a Családbarát Múzeum elismerő címet. Az oklevelet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban vehették át az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón Vincze Máté Gábortól, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárától és Cseri Miklóstól, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatójától.  

Szilas Lilla

„A díj különösen fontos számunkra, hiszen azt igazolja: múzeumunk minden korosztály és család számára nyitott, befogadó és élményekben gazdag programokat kínál.” – közölte a Laczkó Dezső Múzeum.

A Laczkó Dezső Múzeum múzeumpedagógusa, Huszti László az oklevéllel
Fotó: Laczkó Dezső Múzeum

„Ez a kitüntetés nemcsak a múzeum sikerét jelenti, hanem Veszprém és Veszprém vármegye kulturális életének rangját is erősíti. A Családbarát Múzeum cím egyben biztatás is arra, hogy programjainkat, szolgáltatásainkat továbbra is a családok igényeire szabjuk – legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy nagyszülőkről.” – írják.

Mostantól három évig viselheti a címet a Laczkó Dezső Múzeum

Az elmúlt évben megújult múzeumpedagógiai kínálatuk, a Bakonyi Ház jubileuma, valamint az etnobotanikai kert programjai is azt mutatták: közösségként, együtt tudják élővé tenni a kulturális örökséget. Mostantól pedig három éven át hivatalosan is viselhetik a „Családbarát Múzeum” címet, amelyet büszkén tüntetnek fel online felületeinken és kiadványaikban.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
