A Laczkó Dezső Múzeum elnyerte a Családbarát Múzeum címet

„A díj különösen fontos számunkra, hiszen azt igazolja: múzeumunk minden korosztály és család számára nyitott, befogadó és élményekben gazdag programokat kínál.” – közölte a Laczkó Dezső Múzeum.

A Laczkó Dezső Múzeum múzeumpedagógusa, Huszti László az oklevéllel

Fotó: Laczkó Dezső Múzeum

„Ez a kitüntetés nemcsak a múzeum sikerét jelenti, hanem Veszprém és Veszprém vármegye kulturális életének rangját is erősíti. A Családbarát Múzeum cím egyben biztatás is arra, hogy programjainkat, szolgáltatásainkat továbbra is a családok igényeire szabjuk – legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy nagyszülőkről.” – írják.

Mostantól három évig viselheti a címet a Laczkó Dezső Múzeum

Az elmúlt évben megújult múzeumpedagógiai kínálatuk, a Bakonyi Ház jubileuma, valamint az etnobotanikai kert programjai is azt mutatták: közösségként, együtt tudják élővé tenni a kulturális örökséget. Mostantól pedig három éven át hivatalosan is viselhetik a „Családbarát Múzeum” címet, amelyet büszkén tüntetnek fel online felületeinken és kiadványaikban.