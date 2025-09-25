szeptember 25., csütörtök

Partközeli lakás

49 perce

Luxus társasház? Balatonfüreden ilyen is van! (galéria)

Címkék#wellnessrészleg#luxus társasház#medence

Balatonfüreden, a part közelében kínálnak megvételre egy társasházi lakást. Ez azonban nem egy átlagos társasház, hanem a kényelem és a luxus megtestesítője.

Szilas Lilla

Az eladó ingatlan egy téglaépítésű ház első emeletén található, erkélyéről a belső kertre és a társasház saját medencéjére nyílik kilátás. A híres Tagore sétány pedig mindössze egy perc sétára elérhető – írja az Otthon Centrum a luxuslakásról. 

A luxus lakáshoz egy egész wellness paradicsom jár
A luxuslakáshoz egy egész wellnessparadicsom jár
Fotó: oc.hu

Az eladó lakás alapterülete 47 m², melyhez egy 5 m²-es erkély tartozik. A fűtést központi gázkazán biztosítja radiátoros hőleadással, a nyári hűtésről klímaberendezés gondoskodik.

Mit tud egy luxuslakás?

A társasházban a lakók számára közös használatú wellnessrészleg áll rendelkezésre: jakuzzi, szauna és pingpongterem, míg a gondozott kertben jókora méretű medence szolgálja a pihenést. Az ingatlanhoz tartozik egy 3 m²-es saját tároló és egy autóbeálló, melyek az ár részét képezik.

Helyiségek elosztása:

  • nappali
  • konyha
  • hálószoba
  • zuhanyzós fürdőszoba WC-vel
  • előszoba, közlekedő
  • erkély

Luxus társasház Balatonfüreden

Fotók: Otthon Centrum

Képzeld el, hogy hazaérsz egy nehéz nap után, és pihenésképpen beülsz a jakuzziba, majd a szaunába. Vagy a pároddal esténként pingpongmérkőzéseket, esetleg esti fürdőzést rendezel a hatalmas medencében. Nincs szükségetek hotelra, hiszen az otthonotokhoz tartozna egy egész wellnessparadicsom. Ki akarna ennél többet? A balatonfüredi luxuslakásért 179 000 000 forintot kell fizetnie a jómódú vevőnek. 

 

