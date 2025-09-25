Luxus társasház? Balatonfüreden ilyen is van! (galéria)

Az eladó ingatlan egy téglaépítésű ház első emeletén található, erkélyéről a belső kertre és a társasház saját medencéjére nyílik kilátás. A híres Tagore sétány pedig mindössze egy perc sétára elérhető – írja az Otthon Centrum a luxuslakásról.

A luxuslakáshoz egy egész wellnessparadicsom jár

Fotó: oc.hu

Az eladó lakás alapterülete 47 m², melyhez egy 5 m²-es erkély tartozik. A fűtést központi gázkazán biztosítja radiátoros hőleadással, a nyári hűtésről klímaberendezés gondoskodik.

Mit tud egy luxuslakás?

A társasházban a lakók számára közös használatú wellnessrészleg áll rendelkezésre: jakuzzi, szauna és pingpongterem, míg a gondozott kertben jókora méretű medence szolgálja a pihenést. Az ingatlanhoz tartozik egy 3 m²-es saját tároló és egy autóbeálló, melyek az ár részét képezik.

Helyiségek elosztása: