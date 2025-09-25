49 perce
Luxus társasház? Balatonfüreden ilyen is van! (galéria)
Balatonfüreden, a part közelében kínálnak megvételre egy társasházi lakást. Ez azonban nem egy átlagos társasház, hanem a kényelem és a luxus megtestesítője.
Az eladó ingatlan egy téglaépítésű ház első emeletén található, erkélyéről a belső kertre és a társasház saját medencéjére nyílik kilátás. A híres Tagore sétány pedig mindössze egy perc sétára elérhető – írja az Otthon Centrum a luxuslakásról.
Az eladó lakás alapterülete 47 m², melyhez egy 5 m²-es erkély tartozik. A fűtést központi gázkazán biztosítja radiátoros hőleadással, a nyári hűtésről klímaberendezés gondoskodik.
Mit tud egy luxuslakás?
A társasházban a lakók számára közös használatú wellnessrészleg áll rendelkezésre: jakuzzi, szauna és pingpongterem, míg a gondozott kertben jókora méretű medence szolgálja a pihenést. Az ingatlanhoz tartozik egy 3 m²-es saját tároló és egy autóbeálló, melyek az ár részét képezik.
Helyiségek elosztása:
- nappali
- konyha
- hálószoba
- zuhanyzós fürdőszoba WC-vel
- előszoba, közlekedő
- erkély
Luxus társasház BalatonfüredenFotók: Otthon Centrum
Képzeld el, hogy hazaérsz egy nehéz nap után, és pihenésképpen beülsz a jakuzziba, majd a szaunába. Vagy a pároddal esténként pingpongmérkőzéseket, esetleg esti fürdőzést rendezel a hatalmas medencében. Nincs szükségetek hotelra, hiszen az otthonotokhoz tartozna egy egész wellnessparadicsom. Ki akarna ennél többet? A balatonfüredi luxuslakásért 179 000 000 forintot kell fizetnie a jómódú vevőnek.
