Egyedülállók is igényelhetik

2 órája

Szeptember elsejétől elérhető a kedvezményes lakáshitel, mutatjuk a részleteket! (+ videó)

Címkék#kedvezményes lakáshitel#Otthon Start Program#feltételek

Elindult az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál államilag támogatott lakáshitelt az első lakást vásárlóknak. A bankok feltételei között azonban komoly eltérések vannak – cikkünkben bemutatjuk, mire számíthatnak az igénylők, és egy pápai fiatalember is elmondta véleményét, tapasztalatait.

Csizi Péter

Szeptember elsejétől új lehetőség nyílik a lakásvásárlást vagy építkezést tervezők számára: elindult az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamat mellett kínál államilag támogatott lakáshitelt. A bankok között azonban akadnak eltérések, amelyekről érdemes előre tájékozódni – írja a magyarnemzet.

Egyéb otthonteremtési támogatásokkal kombinálható az új, kedvezményes lakáshitel
Egyéb otthonteremtési támogatásokkal kombinálható az új, kedvezményes lakáshitel
Fotó: bankmonitor.hu

Verseny a lakáshitelért, alkupozícióban a magyar családok

A Bankmonitor felmérése szerint kilenc nagybank – köztük a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, a MagNet, az MBH, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit – felkészült a program indítására. A legtöbb helyen szeptember elsején már elérhető volt a hitel, de néhol előfordulhat néhány napos csúszás. Az egyes pénzintézetek honlapjain külön aloldal is tájékoztat az új lehetőségről, jelezve a program kiemelt fontosságát.

Lakásvásárlás mindenhol, építkezés nem mindenhol

Lakásvásárlásra – legyen szó új vagy használt ingatlanról – az összes megkérdezett bank kínálja az Otthon Startot. Építési célra azonban szűkebb a kör: a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, az MBH és az OTP biztosítja a lehetőséget, míg a MagNet, a Raiffeisen és az UniCredit ebben nem vesz részt.

Nehéz az elindulás, de pozitív visszajelzések érkeznek

Felkészülten várják az első érdeklődők hullámát a magyar bankok. Egy pápai lakos lapunknak elmondta, hogy jó kezdeményezésnek tartja az otthonteremtési programot. Varga Zoltán úgy fogalmazott: „Végre egy támogatás, ami számomra is kedvező”. A 32 éves fiatalember lehetőségei megnyíltak a támogatásnak hála – albérletből költözik saját otthonba. Első hitelesként úgy véli, mehetne gördülékenyebben az ügyintézés.

Kik igényelhetik?

A fix 3 százalékos hitelt minden 18 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját lakóingatlan-tulajdonnal nem bíró személy igényelheti, aki legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal, büntetlen előélettel és köztartozás-mentességgel rendelkezik. Újdonság, hogy nem feltétele sem házasság, sem gyermekvállalás: egyedülállók is élhetnek vele.

Más támogatásokkal is kombinálható

Az Otthon Start előnye, hogy összevonható más családtámogatási és lakáscélú programokkal, például a Csok Plusszal, a falusi Csokkal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal. A szakértők szerint ezért a hitel várhatóan a piacinál jóval nagyobb átlagos összegben kerül majd felvételre, hiszen az érintettek igyekeznek maximálisan kihasználni az egyszeri lehetőséget.

 

