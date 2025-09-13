27 perce
A színészkirály és Görgey Artúr tábornok: különleges sorsok a Latinovits-kúria falai között
A visegrádi Latinovits-villa évek óta gazdátlan, fakó deszkáin pedig történelem és legenda fonódik össze. Sokan ma is hiszik, hogy Görgeyt kivégezték – ez csupán egy magyar Mandela-effektus. A tábornok még élt, amikor a Latinovits-kúria felépült, ezért neve különös érdekességként kapcsolódik a villa múltjához.
Hosszú évek óta keresi új tulajdonosát a visegrádi Latinovits-villa. Ahogyan azt már megszoktuk, a nagy tervekből itt sem volt hiány: volt, aki szállodát, magánklinikát vagy idősek luxusotthonát álmodott az épület falai közé. Csakhogy a tervek papíron maradtak. Először 650, majd 350 millió forintért kínálták, de új gazdára eddig nem talált értesüléseink szerint. Ám a történelmi érdekességek és a mítoszok, amik ezt az épületet övezik, jócskán túlmutatnak a vételáron.
A Latinovits család több ágán is előfordulnak nemesi birtokok
Vácdukán áll a Latinovits–Bottlik-kúria, Bácsborsódon a Latinovits Endréhez köthető kúria, a Dunakanyarban pedig a Gundel–Latinovits-villa hirdeti a család nevét. Az utóbbiról többször felbukkant hirdetés: a visegrádi Gundel–Latinovits-kastély eladóvá vált. A 11-es út mellett fekvő, több mint 32 ezer négyzetméteres telken álló, 500 négyzetméteres épület valaha a híres Gundel család birtokában volt. A kastély története azonban még messzebbre nyúlik: eredetileg dr. Latinovits Frigyes felsőházi tag palotája volt, amelyet a romantika korának nagy építésze, Feszl Frigyes tervezett. Az 1900-as évek elején a Gundel família vásárolta meg, és egészen addig birtokolták, amíg Latinovits Zoltán édesapja, Latinovits Oszkár földbirtokos feleségül nem vette Gundel Katalint. Innen ered a ma ismert Gundel–Latinovits név.
A hazai Mandela-effektus és a Görgey-legenda
Sokan tudják „biztosan”, hogy Görgey Artúrt a szabadságharc után kivégezték a világosi fegyverletételt követően– ez azonban egy klasszikus magyar Mandela-effektus: a kollektív emlékezet összekever valós történelmet és mítoszt. Valójában Görgey kegyelmet kapott az orosz hadvezetés közbenjárására, és végül 1916-ban, idős korában hunyt el. Ez az alapvető tény is fontos akkor, amikor olyan állításokat hallunk, hogy Görgey megszállhatott a visegrádi Latinovits-villa egy lakrészében – hiszen kortársa volt az épület felépülésének, és életben volt abban az időszakban, amikor a villa már állt.
A források szerint élhetett és vendégeskedhetett itt Görgey
Több cikk és helytörténeti blog megemlíti, hogy Görgey Artúr baráti és társadalmi kapcsolatai révén vendégeskedett Latinovits Frigyes palotájában, kapott egy lakrészt, ahol fogadhatta tisztelőit, régi harcostársait. Az Elherdált Örökségünk blog ír arról, hogy „Latinovits Frigyes egy lakrészt biztosított Görgey Artúrnak (...), ahol naponta találkozhatott régi barátaival és az őt felkereső tisztelőivel. Egy másik forrás, a Különös krónikák – Görgey Artúr, a visegrádi remete című cikk is utal arra, hogy Görgey közel másfél évtizeden át Latinovits vendége volt.
A nagy tervekből máig csak üres ígéretek maradtak
A villa az 1960-as évektől szanatóriumként működött a rendszerváltásig, majd magánkézbe került. 2001-ben az akkori tulajdonos panziót kívánt kialakítani az épületből, az átalakítás elkezdődött, de félbemaradt. Később, 2007-ben új befektető vásárolta meg szállodaberuházás céljából, ám a gazdasági válság keresztülhúzta a terveket. A jelenlegi hirdetések szerint a kastély ideális lenne egy százszobás szálloda, egy közel kilencezer négyzetméteres idősek luxusotthona vagy akár egy exkluzív családi rezidencia kialakítására is.
Balatonszemes: a színészkirály végső állomása
A Balatonhoz fűződő valódi kapcsolódás a Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, amelyet a helyi önkormányzat működtet. A gyűjtemény a művész leveleit, fényképeit, személyes tárgyait és színházi relikviáit őrzi. Az emlékház hangulatát sokan kúriához hasonlítják: a régi polgári épület szobái bensőségesen idézik fel Latinovits életútját. Nem véletlen, hogy az épületre a helyiek gyakran kúriaként hivatkoznak, hiszen a kastélyos légkör a színész művészi aurájával együtt sajátos szakrális térként hat.
Latinovits emlékezete a Balatonnál
Nemcsak a visegrádi épület és Balatonszemes őriz emlékeket, hanem a tragikusan véget ért élet legendája is: mindez együtt formálta kultikussá Latinovits Zoltán nevét. A helyi emlékmúzeum személyes tárgyakkal, fotókkal és levelekkel őrzi alakját, a temetőben található sírhely pedig máig zarándokhely. Az, hogy egy kúriához és egy Balaton-parti kisvároshoz is kötődik a neve, csak erősíti azt a kultuszt, amely a színészkirályt legendává emelte. Így válik a Latinovits név egyszerre történelemmé és mítosszá: a visegrádi kastély falai és a balatonszemesi emlékhelyek együtt őrzik egy különleges élet lenyomatát.
