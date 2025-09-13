A színészkirály és Görgey Artúr tábornok: különleges sorsok a Latinovits-kúria falai között

Hosszú évek óta keresi új tulajdonosát a visegrádi Latinovits-villa. Ahogyan azt már megszoktuk, a nagy tervekből itt sem volt hiány: volt, aki szállodát, magánklinikát vagy idősek luxusotthonát álmodott az épület falai közé. Csakhogy a tervek papíron maradtak. Először 650, majd 350 millió forintért kínálták, de új gazdára eddig nem talált értesüléseink szerint. Ám a történelmi érdekességek és a mítoszok, amik ezt az épületet övezik, jócskán túlmutatnak a vételáron.

Az archív felvételen még teljes pompájában áll a Latinovits-kúria

Fotó: elherdaltorokseg.blog.hu

A Latinovits család több ágán is előfordulnak nemesi birtokok

Vácdukán áll a Latinovits–Bottlik-kúria, Bácsborsódon a Latinovits Endréhez köthető kúria, a Dunakanyarban pedig a Gundel–Latinovits-villa hirdeti a család nevét. Az utóbbiról többször felbukkant hirdetés: a visegrádi Gundel–Latinovits-kastély eladóvá vált. A 11-es út mellett fekvő, több mint 32 ezer négyzetméteres telken álló, 500 négyzetméteres épület valaha a híres Gundel család birtokában volt. A kastély története azonban még messzebbre nyúlik: eredetileg dr. Latinovits Frigyes felsőházi tag palotája volt, amelyet a romantika korának nagy építésze, Feszl Frigyes tervezett. Az 1900-as évek elején a Gundel família vásárolta meg, és egészen addig birtokolták, amíg Latinovits Zoltán édesapja, Latinovits Oszkár földbirtokos feleségül nem vette Gundel Katalint. Innen ered a ma ismert Gundel–Latinovits név.

A hazai Mandela-effektus és a Görgey-legenda

Sokan tudják „biztosan”, hogy Görgey Artúrt a szabadságharc után kivégezték a világosi fegyverletételt követően– ez azonban egy klasszikus magyar Mandela-effektus: a kollektív emlékezet összekever valós történelmet és mítoszt. Valójában Görgey kegyelmet kapott az orosz hadvezetés közbenjárására, és végül 1916-ban, idős korában hunyt el. Ez az alapvető tény is fontos akkor, amikor olyan állításokat hallunk, hogy Görgey megszállhatott a visegrádi Latinovits-villa egy lakrészében – hiszen kortársa volt az épület felépülésének, és életben volt abban az időszakban, amikor a villa már állt.

Mára teljesen lepusztult szellemtanyaként tengődik az egykor impozáns épület

Kép: BCO urbex facebook

A források szerint élhetett és vendégeskedhetett itt Görgey

Több cikk és helytörténeti blog megemlíti, hogy Görgey Artúr baráti és társadalmi kapcsolatai révén vendégeskedett Latinovits Frigyes palotájában, kapott egy lakrészt, ahol fogadhatta tisztelőit, régi harcostársait. Az Elherdált Örökségünk blog ír arról, hogy „Latinovits Frigyes egy lakrészt biztosított Görgey Artúrnak (...), ahol naponta találkozhatott régi barátaival és az őt felkereső tisztelőivel. Egy másik forrás, a Különös krónikák – Görgey Artúr, a visegrádi remete című cikk is utal arra, hogy Görgey közel másfél évtizeden át Latinovits vendége volt.