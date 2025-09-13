szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balaton, szabadságharc, legendák

27 perce

A színészkirály és Görgey Artúr tábornok: különleges sorsok a Latinovits-kúria falai között

Címkék#Latinovits#Gundel#Görgey#Balaton#kúria#kastély

A visegrádi Latinovits-villa évek óta gazdátlan, fakó deszkáin pedig történelem és legenda fonódik össze. Sokan ma is hiszik, hogy Görgeyt kivégezték – ez csupán egy magyar Mandela-effektus. A tábornok még élt, amikor a Latinovits-kúria felépült, ezért neve különös érdekességként kapcsolódik a villa múltjához.

Csizi Péter

Hosszú évek óta keresi új tulajdonosát a visegrádi Latinovits-villa. Ahogyan azt már megszoktuk, a nagy tervekből itt sem volt hiány: volt, aki szállodát, magánklinikát vagy idősek luxusotthonát álmodott az épület falai közé. Csakhogy a tervek papíron maradtak. Először 650, majd 350 millió forintért kínálták, de új gazdára eddig nem talált értesüléseink szerint. Ám a történelmi érdekességek és a mítoszok, amik ezt az épületet övezik, jócskán túlmutatnak a vételáron.

Arhív felvételen még teljes pompájában a Latinovits-kúria
Az archív felvételen még teljes pompájában áll a Latinovits-kúria
Fotó: elherdaltorokseg.blog.hu

A Latinovits család több ágán is előfordulnak nemesi birtokok

Vácdukán áll a Latinovits–Bottlik-kúria, Bácsborsódon a Latinovits Endréhez köthető kúria, a Dunakanyarban pedig a Gundel–Latinovits-villa hirdeti a család nevét. Az utóbbiról többször felbukkant hirdetés: a visegrádi Gundel–Latinovits-kastély eladóvá vált. A 11-es út mellett fekvő, több mint 32 ezer négyzetméteres telken álló, 500 négyzetméteres épület valaha a híres Gundel család birtokában volt. A kastély története azonban még messzebbre nyúlik: eredetileg dr. Latinovits Frigyes felsőházi tag palotája volt, amelyet a romantika korának nagy építésze, Feszl Frigyes tervezett. Az 1900-as évek elején a Gundel família vásárolta meg, és egészen addig birtokolták, amíg Latinovits Zoltán édesapja, Latinovits Oszkár földbirtokos feleségül nem vette Gundel Katalint. Innen ered a ma ismert Gundel–Latinovits név.

A hazai Mandela-effektus és a Görgey-legenda

Sokan tudják „biztosan”, hogy Görgey Artúrt a szabadságharc után kivégezték a világosi fegyverletételt követően– ez azonban egy klasszikus magyar Mandela-effektus: a kollektív emlékezet összekever valós történelmet és mítoszt. Valójában Görgey kegyelmet kapott az orosz hadvezetés közbenjárására, és végül 1916-ban, idős korában hunyt el. Ez az alapvető tény is fontos akkor, amikor olyan állításokat hallunk, hogy Görgey megszállhatott a visegrádi Latinovits-villa egy lakrészében – hiszen kortársa volt az épület felépülésének, és életben volt abban az időszakban, amikor a villa már állt.

Mára teljesen lepusztult szellemtanyaként tengődik az egykor impozáns épület
Kép: BCO urbex facebook

A források szerint élhetett és vendégeskedhetett itt Görgey

Több cikk és helytörténeti blog megemlíti, hogy Görgey Artúr baráti és társadalmi kapcsolatai révén vendégeskedett Latinovits Frigyes palotájában, kapott egy lakrészt, ahol fogadhatta tisztelőit, régi harcostársait. Az Elherdált Örökségünk blog ír arról, hogy „Latinovits Frigyes egy lakrészt biztosított Görgey Artúrnak (...), ahol naponta találkozhatott régi barátaival és az őt felkereső tisztelőivel. Egy másik forrás, a Különös krónikák – Görgey Artúr, a visegrádi remete című cikk is utal arra, hogy Görgey közel másfél évtizeden át Latinovits vendége volt.

Ezeken az ablakokon nézhetett ki egykor a szabadságharc legendás tábornoka?
Fotó: Kiri Julianna

A nagy tervekből máig csak üres ígéretek maradtak

A villa az 1960-as évektől szanatóriumként működött a rendszerváltásig, majd magánkézbe került. 2001-ben az akkori tulajdonos panziót kívánt kialakítani az épületből, az átalakítás elkezdődött, de félbemaradt. Később, 2007-ben új befektető vásárolta meg szállodaberuházás céljából, ám a gazdasági válság keresztülhúzta a terveket. A jelenlegi hirdetések szerint a kastély ideális lenne egy százszobás szálloda, egy közel kilencezer négyzetméteres idősek luxusotthona vagy akár egy exkluzív családi rezidencia kialakítására is. 

Megtaláltuk az ingatlan régi hirdetését
Fotó: elherdaltorokseg.blog.hu

Balatonszemes: a színészkirály végső állomása

A Balatonhoz fűződő valódi kapcsolódás a Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, amelyet a helyi önkormányzat működtet. A gyűjtemény a művész leveleit, fényképeit, személyes tárgyait és színházi relikviáit őrzi. Az emlékház hangulatát sokan kúriához hasonlítják: a régi polgári épület szobái bensőségesen idézik fel Latinovits életútját. Nem véletlen, hogy az épületre a helyiek gyakran kúriaként hivatkoznak, hiszen a kastélyos légkör a színész művészi aurájával együtt sajátos szakrális térként hat.

Latinovits emlékezete a Balatonnál

Nemcsak a visegrádi épület és Balatonszemes őriz emlékeket, hanem a tragikusan véget ért élet legendája is: mindez együtt formálta kultikussá Latinovits Zoltán nevét. A helyi emlékmúzeum személyes tárgyakkal, fotókkal és levelekkel őrzi alakját, a temetőben található sírhely pedig máig zarándokhely. Az, hogy egy kúriához és egy Balaton-parti kisvároshoz is kötődik a neve, csak erősíti azt a kultuszt, amely a színészkirályt legendává emelte. Így válik a Latinovits név egyszerre történelemmé és mítosszá: a visegrádi kastély falai és a balatonszemesi emlékhelyek együtt őrzik egy különleges élet lenyomatát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu