Új utak és vasútvonalak formálják az ország jövőjét

Az elmúlt napokban Lázár János több helyszínen is bejelentette az új közlekedési és gazdasági fejlesztéseket, amelyek célja a munkahelyteremtés és a logisztikai kapcsolatok erősítése Nyugat-Magyarországon – írja a Világgazdaság.

Lázár János kiemelte a Balaton és Veszprém térségében zajló fejlesztéseket, amelyek javítják a régió elérhetőségét és munkahelyeket teremtenek.

Fotó: Németh András Péter / MTI

Lázár János a Balaton és Veszprém térségében

Lázár János Sopronban azt hangsúlyozta, hogy olyan munkahelyeket kell teremteni Nyugat-Magyarországon, amelyek megtartják a helyi lakosságot és nem kényszerítik a fiatalokat vagy a középkorúakat arra, hogy Ausztriába menjenek dolgozni.

„A 85-ös után jön a 86-os, a 87-es és a Balaton irányában elkezdjük a 84-es autóútnak a négysávosítását” – fogalmazott, így a veszprémi régió is részesül a fejlesztésekből.

A Sopron és a Balaton közötti 100 kilométeres szakasz újjáépítésével a kormány célja, hogy a térség minden irányból logisztikailag megkerülhetetlen legyen.

A fejlesztések és új álláshelyek

Előző cikkünkben említettük, hogy a beruházások az Alföldet is érintik. Orbán Viktor miniszterelnök a Lőkösháza–Békéscsaba vasútvonal átadóján beszélt az Alföld új közlekedési fejlesztéseiről, amelyek ötvenezer új álláshelyet hoznak létre. „Mi úgy képzeljük, hogy nem önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk önök miatt, örülök, hogy itt lehetünk!” – mondta a helyiekhez fordulva.

Idén befejezik az M44-es autópályát, amely Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával, folyamatban van az M47-es autóút tervezése, és épül az M4-es Berettyóújfaluig. A Szeged–Kiskunfélegyháza vonal és a Budapest–Belgrád vasútvonal is az Alföld logisztikai kapcsolatát erősíti, a román oldali Brassóig tartó szakasz elkészülte pedig öt órával rövidíti az utazási időt Budapest és Brassó között.

Lázár János Soproni beszédének további részletes része és egyéb információk az eseménnyel kapcsolatban a kisalföld.hu oldalán találhatóak.