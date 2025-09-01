szeptember 1., hétfő

Lecsófőzők

2 órája

21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén (+ galéria)

Címkék#lecsófesztivál#díj#főzés

Az időjárás sajnos közbe szólt, de a XXI. Országos Lecsófesztivál versenyzői nem adták fel és esőben is megfőzték a finomabbnál finomabb lecsókat.

Szilas Lilla

Az idei évben 27 csapat indult a lecsófőző versenyen. A délutáni színpadi programokat sajnos a szervezőknek le kellett mondanunk az időjárás miatt, a csapatok ennek ellenére kitartottak és lelkesen készítették a lecsót. Estére az eső is elállt, így a Margaret Island balatoni búcsúkoncertjén sok százan szórakozhattak. 

Az idei évben 27 csapat indult a lecsófőző versenyen
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A balatonkenesei lecsófőző verseny győztesei

Ruprecht László kreatív séf és Süli János, a Hotel Marina-Port séfje volt a zsűri két tagjai, akik döntése alapján megszülettek a lecsófőző verseny győztesei. A XXI. Lecsófesztiválon a győztes csapat a GÖDI GALERY lett, ők nyerték a Lecsókirály címet. Második helyezést a LECS-GÓ csapat ért el, míg a harmadik a Városvédő Egyesület IBOLYA csapata lett. A zsűri különdíját a HOLDUDVAR NŐI KÖR nyerte el, míg a közönségdíjas a KENESEI NAGYMAMÁK csapata lett - tudtuk meg a Balatonkenese Város Önkormányzata Facebook-oldaláról.

21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
