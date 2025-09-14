szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró kvíz

1 órája

Legendás tévések a múltból – Felismered, ki melyik műsort vezette?

Címkék#retro#kvíz#műsorvezető#kvízjáték

A magyar televíziózásnak volt egy különleges korszaka, amikor a képernyőn megjelenő arcok valódi sztároknak számítottak. A hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években a televízió a mindennapok meghatározó része volt, és a legendás tévések személyisége sokszor ugyanannyira vonzotta a közönséget, mint maguk a műsorok.

Titzl Vivien

A korszak házigazdái sokfélék voltak, de egyvalamiben mindannyian hasonlítottak: karizmájukkal képesek voltak megszólítani a nézőket. A legendás tévések között voltak komoly, mély hangvételű műsorok ikonikus vezetői, akik szaktudásukkal és felkészültségükkel vívták ki a közönség tiszteletét. Mások játékos vetélkedőkkel és könnyed stílussal hoztak vidámságot a nappalikba. Akadt, aki a tudományos világ kapuit nyitotta meg a nézők előtt, míg más a zene vagy éppen a humor oldaláról teremtett emlékezetes pillanatokat. Nem véletlen, hogy máig nosztalgiával emlékezünk vissza ezekre az időkre, amikor a családok együtt ültek le a készülék elé, és közösen élvezték az esti programot.

A legendás tévések egyike: Kalocsay Miklós és kutyája, Doris, akiknek neve a Kuckó című televíziós műsorral forrt össze
A legendás tévések egyike: Kalocsay Miklós és kutyája, Doris, akiknek neve a Kuckó című televíziós műsorral forrt össze
Fotó: jatekmuzeum.blog.hu

A retró kvíz most ezeknek a legendás televíziós személyiségeknek állít emléket. A feladat egyszerű, mégis izgalmas: felismerni a képeken szereplő műsorvezetőket, és összekapcsolni őket azzal a műsorral, amelyben országosan ismertté váltak. Ez a játék nemcsak a tudásunkat teszi próbára, hanem egyfajta időutazás is: visszarepít abba a korszakba, amikor a televíziózásnak egészen más hangulata volt.

Legendás tévések, műsorvezetők: felismered a tévé aranykorának sztárjait?

A kvíz közben előbukkanhatnak olyan emlékek, mint egy-egy vasárnap esti családi vetélkedő, a nappaliban szóló könnyűzenei műsor, egy tudományos magazin komoly hangvétele, vagy éppen egy humorral átszőtt show, amelyről másnap az egész osztály beszélt. Ezek a műsorok nem csupán szórakozást kínáltak, hanem közösségi élményt is adtak, amelyről ma, az online tartalmak korában kevesebbszer esik szó.

1.
Ki volt az Ablak című műsor műsorvezetője?
2.
Ki vált országosan ismertté az Ablak című műsor kertészeti rovataiban?
3.
Ki vezette a Kapcsoltam című tévés vetélkedőt?
4.
Ki volt a Delta című tudományos-ismeretterjesztő műsor legendás műsorvezetője?
5.
Ki vezette a Csak ülök és mesélek című műsort?
6.
Ki volt a Parabola című műsor vezetője?
7.
Ki vezette a Zenebutik című könnyűzenei műsort?
8.
Ki volt a Szeszélyes évszakok legendás házigazdája?

Aki belevág a játékba, az nemcsak saját emlékeit elevenítheti fel, hanem azt is megtapasztalhatja, mennyire élnek még bennünk a régi idők televíziós legendái. A felismerés öröme és a nosztalgia különleges hangulatot kölcsönöz ennek a kvíznek, amely egyszerre szórakoztat és emlékeztet arra, milyen nagy hatással voltak ezek a műsorvezetők a hazai kultúrára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu