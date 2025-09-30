szeptember 30., kedd

Csontok a víztározónál

1 órája

Emberi maradvány került elő a nagyteveli erdőből – mutatjuk a helyszínt!

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#nagytevel#gátőrház#koponya

A Pápai Rendőrkapitányság az ismeretlen elhunyt személyazonosságának megállapítása érdekében körözést rendelt el. Legfrissebb információink alapján emberi koponyára akadtak a Nagytevel határában lévő gátőrház közelében. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a helyiek pedig abban bíznak, hogy mielőbb tisztázódik, honnan származik a nagyteveli lelet.

Csizi Péter

Ma délelőtt megírtuk, hogy holttestet találtak Nagytevelen. Újabb – pontosabb – információk szerint egy 65 év körüli férfi koponyáját találták meg. A Pápai Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a maradványokat a napokban fedezték fel a gátőrház melletti erdős részen. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit, és szakértők bevonásával igyekeznek megállapítani, kihez tartozhat a talált lelet – olvasható a rendőrség oldalán.

Információink szerint a lelet a gátőrház mögötti erdős területen feküdt
Kép: Csizi Péter/ Napló

Rejtélyes leletre bukkantak a nagyteveli erdőben

A gátőrház mögötti erdős terület lett a helyszínelés kiindulópontja. Az egyszerű, funkcionális épület a gát műszaki felügyeletét és karbantartását szolgálja, valamint árvízi helyzetekben a vízállás monitorozását. Arról nem érkezett még információ, hogy összekapcsolható-e a halál oka bármilyen bűncselekménnyel. Ahogy arról korábban írtunk, Nagytevel határában emberi koponyát találtak. Mostanra az is kiderült: a csontmaradvány nem friss, feltehetően évek óta rejtőzött az avarban.

A népszerű fürdőhely a 20. század végén vízgazdálkodási céllal jött létre

A nagyteveli víztározó Veszprém vármegye egyik legszebb mesterséges tava, Az évek során kedvelt kiránduló- és horgászhellyé vált: nyáron pihenni, horgászni és sétálni járnak ide a környékbeliek, a part menti erdős sáv pedig madarászok és természetfotósok kedvelt terepe. A víztükör és a dombok közé simuló zöld környezet eddig a nyugalom szigetének számított – most azonban egészen más okból került a figyelem középpontjába.

 A rendőrség kéri, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik róla, jelentkezzen a Pápai Rendőrkapitányságon, illetve hívja a 112-es segélyhívót

 

