Emberi maradvány került elő a nagyteveli erdőből – mutatjuk a helyszínt!

Ma délelőtt megírtuk, hogy holttestet találtak Nagytevelen. Újabb – pontosabb – információk szerint egy 65 év körüli férfi koponyáját találták meg. A Pápai Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a maradványokat a napokban fedezték fel a gátőrház melletti erdős részen. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit, és szakértők bevonásával igyekeznek megállapítani, kihez tartozhat a talált lelet – olvasható a rendőrség oldalán.

Információink szerint a lelet a gátőrház mögötti erdős területen feküdt

Kép: Csizi Péter/ Napló

Rejtélyes leletre bukkantak a nagyteveli erdőben

A gátőrház mögötti erdős terület lett a helyszínelés kiindulópontja. Az egyszerű, funkcionális épület a gát műszaki felügyeletét és karbantartását szolgálja, valamint árvízi helyzetekben a vízállás monitorozását. Arról nem érkezett még információ, hogy összekapcsolható-e a halál oka bármilyen bűncselekménnyel. Ahogy arról korábban írtunk, Nagytevel határában emberi koponyát találtak. Mostanra az is kiderült: a csontmaradvány nem friss, feltehetően évek óta rejtőzött az avarban.