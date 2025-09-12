Káosz a Lidl parkolójában: azok is ott hagyják az autójukat, akik nem vásárolni mennek

Pápa egyik legnagyobb forgalmat bonyolító üzlete a Lidl, parkolója gyakorlatilag nyitástól zárásig telített. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Lidl parkoló bejáratától néhány méterre dohánybolt és készpénzautomata is található, amelyek szintén vonzzák a parkolóhelyeket kereső autósokat.

A Lidl parkolóban mindennaposak a hasonló esetek

Forrás: Pápán hallottam csoport

Lidl parkoló – kényelmes és ingyenes megoldás

A vásárlók szerint azonban nem csak a forgalom okozza a zsúfoltságot. Helyiek tapasztalata alapján sokszor olyanok hagyják itt autóikat, akik nem is a Lidlbe tartanak: a környéken dolgozók, közeli irodák, üzletek, vendéglátóhelyek alkalmazottai, illetve a céges buszokkal ingázók is gyakran egész napra elfoglalják a parkolóhelyeket.

Ezt több hozzászólás is megerősíti:

„Mondjuk ha a fél városrész nem ott parkolna napközben, akkor a vásárlók meg tudnának állni. Volt már olyan, hogy el kellett jönnöm, mert nem volt üres parkoló, bevásárlókocsi viszont volt bőven, tehát nem a bolt volt tele.”

„Környékére sem megyek a pápai Lidl-nek… esélytelen megállni, szerintem még éjjel sem lehet ott parkolni.”

„Naponta lehetne feltenni fotókat a rokkantaknak kijelölt helyekről is.”

„Pápán a Lidl-nél minden nap látni valamilyen parkolási csodát. Van, hogy a kamion az áruval nem tud beállni, a családi parkoló fogalmát meg szerintem nem is nagyon ismerik. Mióta megszületett a kisfiam, talán kétszer tudtam úgy beállni családos helyre, hogy normálisan ki tudtam venni a hordozót az autóból.”

Van, aki még parkolóhelyet sem keres, egyszerűen otthagyja autóját az út közepén

Forrás: Pápán hallottam csoport

A vásárlók közül sokan úgy vélik, megoldást jelenthetne egy időalapú parkolási korlátozás – például maximum egyórás várakozási idő –, vagy parkolócédulás rendszer, amilyen a Spar parkolójában és a pápai piacon is működik. Amíg azonban nem történik változás, marad a mindennapos helykeresés és a közösségi oldalakon visszatérően megjelenő dühös kommentek.