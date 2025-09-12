szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pápa

1 órája

Káosz a Lidl parkolójában: azok is ott hagyják az autójukat, akik nem vásárolni mennek

Címkék#Lidl#Pápa Város Önkormányzat#autó#parkolás

A pápai Lidl parkolója hosszú ideje okoz bosszúságot a vásárlóknak. A jelenségről többször írtunk már, nemrég pedig egy olyan fotó került fel a Pápán hallottam közösségi csoportba, amelyen az látható, hogy a családoknak fenntartott helyen egyszerre két autó is állt, jelentősen megnehezítve a gyerekekkel érkezők bevásárlását.

Haraszti Gábor

Pápa egyik legnagyobb forgalmat bonyolító üzlete a Lidl, parkolója gyakorlatilag nyitástól zárásig telített. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Lidl parkoló bejáratától néhány méterre dohánybolt és készpénzautomata is található, amelyek szintén vonzzák a parkolóhelyeket kereső autósokat.

Parkolási káosz a pápai Lidl parkolójában – vásárlók egyre türelmetlenebbek
A Lidl parkolóban mindennaposak a hasonló esetek
Forrás: Pápán hallottam csoport

Lidl parkoló – kényelmes és ingyenes megoldás

A vásárlók szerint azonban nem csak a forgalom okozza a zsúfoltságot. Helyiek tapasztalata alapján sokszor olyanok hagyják itt autóikat, akik nem is a Lidlbe tartanak: a környéken dolgozók, közeli irodák, üzletek, vendéglátóhelyek alkalmazottai, illetve a céges buszokkal ingázók is gyakran egész napra elfoglalják a parkolóhelyeket.

Ezt több hozzászólás is megerősíti:

  • „Mondjuk ha a fél városrész nem ott parkolna napközben, akkor a vásárlók meg tudnának állni. Volt már olyan, hogy el kellett jönnöm, mert nem volt üres parkoló, bevásárlókocsi viszont volt bőven, tehát nem a bolt volt tele.”
  • „Környékére sem megyek a pápai Lidl-nek… esélytelen megállni, szerintem még éjjel sem lehet ott parkolni.”
  • „Naponta lehetne feltenni fotókat a rokkantaknak kijelölt helyekről is.”
  • „Pápán a Lidl-nél minden nap látni valamilyen parkolási csodát. Van, hogy a kamion az áruval nem tud beállni, a családi parkoló fogalmát meg szerintem nem is nagyon ismerik. Mióta megszületett a kisfiam, talán kétszer tudtam úgy beállni családos helyre, hogy normálisan ki tudtam venni a hordozót az autóból.”
Van, aki még parkolóhelyet sem keres, egyszerűen otthagyja autóját az út közepén
Forrás: Pápán hallottam csoport

A vásárlók közül sokan úgy vélik, megoldást jelenthetne egy időalapú parkolási korlátozás – például maximum egyórás várakozási idő –, vagy parkolócédulás rendszer, amilyen a Spar parkolójában és a pápai piacon is működik. Amíg azonban nem történik változás, marad a mindennapos helykeresés és a közösségi oldalakon visszatérően megjelenő dühös kommentek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu