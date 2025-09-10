Jelentős változás jön a társasházi lomtalanításban Veszprémben, mutatjuk, mire kell figyelni

Steigerwald Tibor a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lomtalanítás minden lakost érint, mivel olyan közszolgáltatást jelent, melyet évente legalább egy alkalommal kötelező biztosítani. Veszprém városában hibrid szervezéssel zajló lomtalanítás történik. Egy része a már korábban is működő lomtalanítás, másik része a most bevezetésre kerülő új elem. Az új típusú lomtalanítás a nagy lélekszámú lakótelepeket érinti.

Szeptember 16-tól vezetik be az új típusú lomtalanítást Veszprémben

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az eddigi közterületi "kipakolós" lomtalanítás helyett gyűjtőpontokat hoznak létre közterületeken. A legfontosabb, hogy nem helyeznek ki hulladékot az utcára, hanem az ingatlanhasználók közvetlenül a Depónia Nonprofit Kft. munkatársainak adják át a hulladékot. Előre meghirdetett és a társasházakkal egyeztetett időpontokban jelennek meg munkatársaik a gyűjtőpontoknál. Két autóval érkeznek: egy kukásautó, ami a lombhulladékok közül a nem fa hulladékot veszi át, valamint egy kisebb platós jármű, ami a fa hulladékokat veszi át. Célja a felhasználható fa hulladékok külön gyűjtése, így a lehető legtisztábban kerülnek a hasznosítókhoz.

A lomtalanításkor leadható és nem leadható hulladékok

Steigerwald Tibor elmondta, hogy a lom alapvetően az a háztartásban keletkező hulladéktípus, ami nem fér el a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben és nem tartozik a kivételi körbe. Átvesznek tehát bútorokat, gyerekjátékokat, szőnyegeket. Azonban nem vesznek át építési és bontási hulladékot, veszélyes hulladékot (pl.: olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, kemikáliák, elektronikai hulladékok), gépjárműalkatrészeket, zöldhulladékot, gumiabroncsot, kommunális hulladékot, üveghulladékot, vagy kézi erővel nem rakodható hulladékot. Ezeket a hulladékokat viszont az

Aradi vértanúk útján és

a Kistó utcában lévő hulladékudvarokban

le lehet adni díjmentesen.

Ennek a rendszernek az ügyvezető szerint előnye, hogy a közterületeket tisztábban lehet tartani. A módszerrel sokkal rövidebb ideig fog tartani a lomtalanítás. Eddig 4-5 hónap volt, azután másfél hónappal számolnak. A meghirdetett időpontokban 11 és 18 óra között lehet majd átadni a hulladékot. A Depónia munkatársai ellenőrizni fogják a hulladékok típusait és a tiltó listás hulladékokat nem fogják átvenni. Az EU-s elvárások mentén működnek, vagyis 2035-re 10% alá kell vinni az összegyűjtött hulladék lerakási arányát, ami ma országos szinten 50% körül van, és a begyűjtött hulladék 65%-át kell hasznosítani, ami ma 32-33% környékén mozog.