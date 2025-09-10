szeptember 10., szerda

Gyűjtőpontos lomtalanítás

Jelentős változás jön a társasházi lomtalanításban Veszprémben, mutatjuk, mire kell figyelni

Címkék#Depónia Nonprofit Kft#hulladék#lomtalanítás

Új lomtalanítási rendszer lép életbe szeptember 16-tól Veszprém társasházi övezeteiben. Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: bevezetik a gyűjtőpontos lomtalanítás.

Szilas Lilla

Steigerwald Tibor a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lomtalanítás minden lakost érint, mivel olyan közszolgáltatást jelent, melyet évente legalább egy alkalommal kötelező biztosítani. Veszprém városában hibrid szervezéssel zajló lomtalanítás történik. Egy része a már korábban is működő lomtalanítás, másik része a most bevezetésre kerülő új elem. Az új típusú lomtalanítás a nagy lélekszámú lakótelepeket érinti. 

Szeptember 16-tól vezetik be az új típusú lomtalanítást Veszprémben
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az eddigi közterületi "kipakolós" lomtalanítás helyett gyűjtőpontokat hoznak létre közterületeken. A legfontosabb, hogy nem helyeznek ki hulladékot az utcára, hanem az ingatlanhasználók közvetlenül a Depónia Nonprofit Kft. munkatársainak adják át a hulladékot. Előre meghirdetett és a társasházakkal egyeztetett időpontokban jelennek meg munkatársaik a gyűjtőpontoknál. Két autóval érkeznek: egy kukásautó, ami a lombhulladékok közül a nem fa hulladékot veszi át, valamint egy kisebb platós jármű, ami a fa hulladékokat veszi át. Célja a felhasználható fa hulladékok külön gyűjtése, így a lehető legtisztábban kerülnek a hasznosítókhoz. 

A lomtalanításkor leadható és nem leadható hulladékok

Steigerwald Tibor elmondta, hogy a lom alapvetően az a háztartásban keletkező hulladéktípus, ami nem fér el a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben és nem tartozik a kivételi körbe. Átvesznek tehát bútorokat, gyerekjátékokat, szőnyegeket. Azonban nem vesznek át építési és bontási hulladékot, veszélyes hulladékot (pl.: olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, kemikáliák, elektronikai hulladékok), gépjárműalkatrészeket, zöldhulladékot, gumiabroncsot, kommunális hulladékot, üveghulladékot, vagy kézi erővel nem rakodható hulladékot. Ezeket a hulladékokat viszont az 

  • Aradi vértanúk útján és
  • a Kistó utcában lévő hulladékudvarokban

le lehet adni díjmentesen. 

Ennek a rendszernek az ügyvezető szerint előnye, hogy a közterületeket tisztábban lehet tartani. A módszerrel sokkal rövidebb ideig fog tartani a lomtalanítás. Eddig 4-5 hónap volt, azután másfél hónappal számolnak. A meghirdetett időpontokban 11 és 18 óra között lehet majd átadni a hulladékot. A Depónia munkatársai ellenőrizni fogják a hulladékok típusait és a tiltó listás hulladékokat nem fogják átvenni. Az EU-s elvárások mentén működnek, vagyis 2035-re 10% alá kell vinni az összegyűjtött hulladék lerakási arányát, ami ma országos szinten 50% körül van, és a begyűjtött hulladék 65%-át kell hasznosítani, ami ma 32-33% környékén mozog. 

A gyűjtőpontok valamivel messzebb lesznek és nem lesz egyszerű az elszállítás sem, de csak így tudnak hasznosulni a későbbiekben a hulladékok. A Depónia Nonprofit Kft. azonban minden segítséget meg fog adni a gyűjtőpontok környékén, azonban a társasházakba nem fognak bemenni és lecipelni a hulladékot. A társasházakat külön megkeresték és egyeztettek velük a gyűjtőpontok címéről, időpontjáról, illetve a gyűjtőpontokhoz tartozó lépcsőházak számáról. A reklamációkkal, észrevételekkel és javaslatokkal bárki fordulhat a Depóniához

Lakcímkártyát mindenkitől kérni fognak, hogy a lomtalanítás jogszerű  igénybevételét ellenőrizni tudják.

A Depónia feladata a vegyes gyűjtőpontoknál lévő hulladékgyűjtő edények kiürítése, de a takarítása és a felhalmozódó hulladék elszállíttatása nem. Emiatt előfordulhat hulladékkupacok kialakulása. A szelektív gyűjtőpontok takarítását viszont elvégzik, mert ezek nem társasházakhoz rendeltek.

Sajtótájékoztató a lomtalanításról

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

