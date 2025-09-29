szeptember 29., hétfő

Bábszínház

Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza – vagy mégsem? (+ galéria)

Címkék#kesztyűsbábjáték#Kabóca Bábszínház#Lúdas Matyi

A Bóbita Bábszínház és a Kabóca Bábszínház közös előadásában szeptember 27-től tekinthető meg a Fazekas Mihály műve alapján írt Lúdas Matyi története. Ebben az előadásban azonban Lúdas Matyi végső cselekedete több kérdést felvet.

Szilas Lilla

A Kabóca Bábszínház Lúdas Matyi előadását elsők közt nézhettük meg. A hatszereplős, kesztyűsbábokkal eljátszott történet a gyermekek körében talán legismertebb magyar mesét dolgozza fel, némi újítást belecsempészve. 

Lúdas Matyi sokkal jobb Döbrögi akar lenni
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Lúdas Matyi története arról szól, hogy a hatalom hogyan változtatja meg az embereket, akikből gyakran zsarnokok, pöffeszkedő alakok lesznek. Az egyszerű nép pedig kiszolgáltatottá válik, míg valaki fel nem lép a hatalmaskodás ellen. Az előadás során Matyi felnövekedését nézhetjük végig, hogyan lesz egy lusta fiúból az a férfi, aki szembeszáll a félelmetes Döbrögivel. A főhős számára egy drámai fordulat szükséges ahhoz, hogy rádöbbenjen, többre hivatott és a nép érdekeit képviselje. 

Lúdas Matyi története újragondolva

Az előadást a Jászai Attila-díjas Szálinger Balázs írta Fazekas Mihály műve alapján, azonban itt-ott változtatott a cselekményen. A bábelőadást elsősorban az óvodás korosztálynak ajánlják, de bizton állíthatom, hogy az idősebbek, sőt a felnőttek számára is megfelelő, vannak például olyan viccek benne, amit inkább az idősebb korosztály ért. De az óvodások is elgondolkodhatnak azon, hogy egy jó cél érdekében szabad-e nekünk is bűnbe esni. Illetve azon, ha mi kerülünk hatalomra, milyen ember válik belőlünk, képesek leszünk-e akkor is nem csak sajátunk, de mások érdekeit is szem előtt tartani. A darab vége pedig megmutatja a kegyelem és a megbocsátás erejét. 

A kisgyermekek számára biztosan élvezhető az előadás, hiszen tele van 

  • tánccal,
  • énekkel, 
  • élő zenével,

ami az adott jelenet hangulatát is megteremti. 

Egy Vitéz László-előadáshoz képest ebben a darabban a bábszínészek is többször megmutatkoznak. A kesztyűs bábok szépen kidolgozottak, nem csak kezük, hanem lábaik is vannak, és többször válogatják kiegészítőiket. A bábok érdekessége, hogy Döbrögi, az ő ispánja és hajdúja mind különböző színekben pompáznak. Döbrögi narancssárga, az ispán, aki ezúttal nő, zöld színű, a hajdú pedig kék, míg a nép tagjai egyszerű bőrszínűek. Döbrögi uraság mindig egy guruló trónszéken ül, ezzel is jelezve, hogy ő van hatalmon.

Lúdas Matyi a Kabóca Bábszínházban

Fotók: Nagy Lajos

A nézők végigkövethetik Lúdas Matyi útját, akit miután Döbrögi elveretett és ellopta tőle libáit, esküt tesz édesanyjának, hogy háromszor veri ezt vissza az uraságon. Mert mindenki megkapja mindazt, ami jár - hangzik el többször az előadás során. Matyi Olaszországban tanulja ki az építészmesterséget, Németországban pedig az orvostudományt. Pénze nincsen, de mindig megfizeti mestereinek a rá szánt időt, ami szintén tanulságos lehet a gyerekeknek. Az első verés után, ami az erdőben történik, visszatér a fájdalmakkal küzdő Döbrögihez és másodszor is visszaadja a verést, de ezúttal egy krémmel el is mulasztja fájásait - ami szintén meglepő lehet a klasszikus mesét ismerők számára. Az uraság azonban nem tanul hibájából és még inkább sanyargatja a népet. Így Matyi a vásáron, ahol előtte őt is megverték, szeretné az utolsó verést visszaadni. Ebben az ispán is mellé áll, elárulva az uraságot. Döbrögi térden csúszva könyörög Matyinak, aki végül megkegyelmez neki és verés helyett a börtönbe küldi. Ezzel ő kerül a trónszékbe és megígéri, hogy belőle nem lesz zsarnok attól, hogy hatalomhoz jutott, hanem továbbra is a népet fogja szolgálni.

 

