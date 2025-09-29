Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza – vagy mégsem? (+ galéria)

A Kabóca Bábszínház Lúdas Matyi előadását elsők közt nézhettük meg. A hatszereplős, kesztyűsbábokkal eljátszott történet a gyermekek körében talán legismertebb magyar mesét dolgozza fel, némi újítást belecsempészve.

Lúdas Matyi sokkal jobb Döbrögi akar lenni

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Lúdas Matyi története arról szól, hogy a hatalom hogyan változtatja meg az embereket, akikből gyakran zsarnokok, pöffeszkedő alakok lesznek. Az egyszerű nép pedig kiszolgáltatottá válik, míg valaki fel nem lép a hatalmaskodás ellen. Az előadás során Matyi felnövekedését nézhetjük végig, hogyan lesz egy lusta fiúból az a férfi, aki szembeszáll a félelmetes Döbrögivel. A főhős számára egy drámai fordulat szükséges ahhoz, hogy rádöbbenjen, többre hivatott és a nép érdekeit képviselje.

Lúdas Matyi története újragondolva

Az előadást a Jászai Attila-díjas Szálinger Balázs írta Fazekas Mihály műve alapján, azonban itt-ott változtatott a cselekményen. A bábelőadást elsősorban az óvodás korosztálynak ajánlják, de bizton állíthatom, hogy az idősebbek, sőt a felnőttek számára is megfelelő, vannak például olyan viccek benne, amit inkább az idősebb korosztály ért. De az óvodások is elgondolkodhatnak azon, hogy egy jó cél érdekében szabad-e nekünk is bűnbe esni. Illetve azon, ha mi kerülünk hatalomra, milyen ember válik belőlünk, képesek leszünk-e akkor is nem csak sajátunk, de mások érdekeit is szem előtt tartani. A darab vége pedig megmutatja a kegyelem és a megbocsátás erejét.

A kisgyermekek számára biztosan élvezhető az előadás, hiszen tele van

tánccal,

énekkel,

élő zenével,

ami az adott jelenet hangulatát is megteremti.

Egy Vitéz László-előadáshoz képest ebben a darabban a bábszínészek is többször megmutatkoznak. A kesztyűs bábok szépen kidolgozottak, nem csak kezük, hanem lábaik is vannak, és többször válogatják kiegészítőiket. A bábok érdekessége, hogy Döbrögi, az ő ispánja és hajdúja mind különböző színekben pompáznak. Döbrögi narancssárga, az ispán, aki ezúttal nő, zöld színű, a hajdú pedig kék, míg a nép tagjai egyszerű bőrszínűek. Döbrögi uraság mindig egy guruló trónszéken ül, ezzel is jelezve, hogy ő van hatalmon.