szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elkezdődött az útfelújítás

1 órája

Féláras autópálya-matrica: kiderült, kik vehetik igénybe az új kedvezményt

Címkék#m1#kedvezmény#autópályamatrica

Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése, ami jelentősen megnehezíti a közlekedést az érintett szakaszon. Az építkezés éveken át tart majd, ezért a rendszeres autópálya-használók számára kompenzációt vezetnek be: 2026. január elsejétől elérhető lesz az úgynevezett M1 regionális matrica, amely kedvezményes áron biztosítja az autósoknak a sztrádahasználatot a bővítés idején.

Titzl Vivien

Korábbi közlésekből sokak számára nem volt egyértelmű, hogy ki jogosult a kedvezményre. A félreértések tisztázása érdekében az Építési és Közlekedési Minisztérium megerősítette: az új matricát bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett négy vármegye – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – lakói. A regionális matrica a négy megye összes többi fizetős útjára is érvényes lesz, így a rendszeres M1-es autópálya-ingázók számára komoly segítséget jelent a bővítési munkálatok idején.

M1-es autópálya: Kiderült, kik vehetik meg a féláras új magyar pályamatricát
M1-es autópálya: kiderült, kik vehetik meg a féláras új magyar pályamatricát
Forrás: Vezess.hu

A kedvezményes éves matricát a D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer forintért, a D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet majd megvásárolni. A minisztérium közlése szerint az M1-es felújítása során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek, így a kiszélesített pálya az átépített szakaszokon kényelmesen elfér. Emellett intelligens leállósávokat is kialakítanak, amelyek biztonságosabbá teszik a közlekedést a munkaterületek közelében.

M1-es autópálya: kiderült, kik vehetik meg a féláras új magyar pályamatricát

A hírt Lázár János is megerősítette Facebook-oldalán, ahol kiemelte: „Kedvezményes éves matricát adunk a Fejér, Komárom, Győr és Pest vármegyei ingázóknak az M1-es felújítása miatti kellemetlenségekért.” Az intézkedés célja, hogy a rendszeresen az autópályát használók a lehető legkisebb kellemetlenséggel közlekedhessenek a bővítési munkálatok idején.

A regionális matrica bevezetése a közlekedésügyi szakemberek szerint példátlan, hiszen egy vármegyei matricánál jóval szélesebb körben, több fizetős útra is érvényes lesz. Az ingázóknak és az autósoknak így lehetőségük nyílik spórolni, miközben a felújítások zökkenőmentesebbé válnak. Az érdeklődők részletes információt és kalkulátort a Vezess.hu és a minisztérium honlapján találhatnak, hogy felkészülhessenek a 2026-os évre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu