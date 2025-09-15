Féláras autópálya-matrica: kiderült, kik vehetik igénybe az új kedvezményt

Korábbi közlésekből sokak számára nem volt egyértelmű, hogy ki jogosult a kedvezményre. A félreértések tisztázása érdekében az Építési és Közlekedési Minisztérium megerősítette: az új matricát bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett négy vármegye – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – lakói. A regionális matrica a négy megye összes többi fizetős útjára is érvényes lesz, így a rendszeres M1-es autópálya-ingázók számára komoly segítséget jelent a bővítési munkálatok idején.

M1-es autópálya: kiderült, kik vehetik meg a féláras új magyar pályamatricát

Forrás: Vezess.hu

A kedvezményes éves matricát a D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer forintért, a D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet majd megvásárolni. A minisztérium közlése szerint az M1-es felújítása során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek, így a kiszélesített pálya az átépített szakaszokon kényelmesen elfér. Emellett intelligens leállósávokat is kialakítanak, amelyek biztonságosabbá teszik a közlekedést a munkaterületek közelében.

M1-es autópálya: kiderült, kik vehetik meg a féláras új magyar pályamatricát

A hírt Lázár János is megerősítette Facebook-oldalán, ahol kiemelte: „Kedvezményes éves matricát adunk a Fejér, Komárom, Győr és Pest vármegyei ingázóknak az M1-es felújítása miatti kellemetlenségekért.” Az intézkedés célja, hogy a rendszeresen az autópályát használók a lehető legkisebb kellemetlenséggel közlekedhessenek a bővítési munkálatok idején.

A regionális matrica bevezetése a közlekedésügyi szakemberek szerint példátlan, hiszen egy vármegyei matricánál jóval szélesebb körben, több fizetős útra is érvényes lesz. Az ingázóknak és az autósoknak így lehetőségük nyílik spórolni, miközben a felújítások zökkenőmentesebbé válnak. Az érdeklődők részletes információt és kalkulátort a Vezess.hu és a minisztérium honlapján találhatnak, hogy felkészülhessenek a 2026-os évre.