M7-es pályazár a hétvégén – Terelőút a 7-es főúton

Az M7-es autópályán Velencénél készülő gyalogos- és kerékpáros híd építésének új üteméhez érkeztek. A munkálatok biztonságos végrehajtása érdekében 2025. szeptember 27-én 23.59 és szeptember 28-án 12.00 között lezárják a Budapest felé vezető oldalt az 57-es (Agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között – tette közzé az MKIF Zrt.

A Velencei-tó környéki M7-es hétvégi pályazár idején a forgalmat a 7-es főútra terelik, így a közlekedőknek érdemes előre tervezniük az útvonalat.

M7-es pályazár Velencénél

A lezárás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára pedig a Kápolnásnyék csomópontnál lehet visszahajtani. A munkálatok biztonsága érdekében a lezárást szombatról vasárnapra időzítették, mert ekkor kamionstop van érvényben, így csökken a forgalom a környező településeken. A sárga jelzésekkel ellátott terelőútvonal több települést érint, a sofőröktől ezért fokozott sebességtartást és figyelmet kérnek.

Terelőút és közlekedési tippek

A terelőút jelzésekkel segíti a közlekedőket, Gárdonyban, a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó üzemmódban működnek a lezárás ideje alatt. A munkálatok befejeztével a gyalogos- és kerékpáros híd forgalomba helyezése biztosítja a biztonságos átkelést a Velencei-tó térségében.