Hídcsoda az M7-esen – két órával hamarabb végeztek a munkások

Vasárnap reggel ismét zavartalanul haladhattak az autósok Budapest irányába az M7-es autópályán, miután befejeződött az új velencei gyalogos- és kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölé emelt szerkezeti elemeinek beépítése. A munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladtak: a daruzás vasárnap 9 óra 54 perckor ért véget, két órával a kitűzött határidő előtt. A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc darabban szállították a helyszínre, amelyeket kettesével illesztettek össze. Így a mostani beemelés során négy elem került a helyére. A további elemek elhelyezését októberre tervezik, erről az MKIF Zrt. ígérete szerint időben tájékoztatják majd a közlekedőket – olvashatjuk a Világgazdaság oldalán.

A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc darabban szállították az M7-eshez

Forrás: MKIF

Miért kellett új híd az M7-es fölé?

A régi, három méter széles, meredek emelkedővel épült átkelő műszaki vizsgálata alapján nem érte volna meg felújítani: a korszerűsítés drágább lett volna, mint egy új szerkezet megépítése. Az új híd 20 méterrel arrébb, a Balaton irányába kerül, szélesebb (4,5 méter) és enyhébb lejtésű (5 százalékos hosszesésű), így biztonságosabb közlekedést biztosít majd a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Az elbontás mellett szólt az is, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem fért volna el a régi híd alatt.

Forgalmi változások

A társaság korábban jelezte, hogy a híd környékén lévő Velencei-pihenő parkolóit időnként részben vagy teljesen lezárják. Fontos azonban, hogy a jelenlegi híd addig is biztonságosan használható.

A forgalomkorlátozásokról, azok pontos menetrendjéről az MKIF Zrt. a weboldalán, a közösségi médiában, valamint az Útinformon keresztül ad folyamatos tájékoztatást az autósok számára.

Veszprém megyei hídépítés

Nálunk legutóbb egy ennél sokkal kisebb léptékű híd építése valósult meg, de ez a helyi közösség számára legalább ekkora fontossággal bírt. Ajkán adták át a Torna-patak új hídját, mely beruházással az érintett városrészt is bekapcsolták Ajka vérkeringésébe. A lakosok és az üzletek tulajdonosai régóta vártak már erre, ráadásul új bekötők, parkolók is kiépültek.