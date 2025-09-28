szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

3 órája

Hídcsoda az M7-esen – két órával hamarabb végeztek a munkások

Címkék#m7#Balaton#Budapest#autópálya

Elkészült a velencei gyalogos- és kerékpáros híd első szakasza – véget ért a pályazár az M7-esen.

Veol.hu

Vasárnap reggel ismét zavartalanul haladhattak az autósok Budapest irányába az M7-es autópályán, miután befejeződött az új velencei gyalogos- és kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölé emelt szerkezeti elemeinek beépítése. A munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladtak: a daruzás vasárnap 9 óra 54 perckor ért véget, két órával a kitűzött határidő előtt. A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc darabban szállították a helyszínre, amelyeket kettesével illesztettek össze. Így a mostani beemelés során négy elem került a helyére. A további elemek elhelyezését októberre tervezik, erről az MKIF Zrt. ígérete szerint időben tájékoztatják majd a közlekedőket – olvashatjuk a Világgazdaság oldalán.

A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc darabban szállították az M7-eshez Fotó: MKIF
A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc darabban szállították az M7-eshez
Forrás: MKIF

Miért kellett új híd az M7-es fölé?

A régi, három méter széles, meredek emelkedővel épült átkelő műszaki vizsgálata alapján nem érte volna meg felújítani: a korszerűsítés drágább lett volna, mint egy új szerkezet megépítése. Az új híd 20 méterrel arrébb, a Balaton irányába kerül, szélesebb (4,5 méter) és enyhébb lejtésű (5 százalékos hosszesésű), így biztonságosabb közlekedést biztosít majd a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Az elbontás mellett szólt az is, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem fért volna el a régi híd alatt.

Forgalmi változások

A társaság korábban jelezte, hogy a híd környékén lévő Velencei-pihenő parkolóit időnként részben vagy teljesen lezárják. Fontos azonban, hogy a jelenlegi híd addig is biztonságosan használható.

A forgalomkorlátozásokról, azok pontos menetrendjéről az MKIF Zrt. a weboldalán, a közösségi médiában, valamint az Útinformon keresztül ad folyamatos tájékoztatást az autósok számára.

Veszprém megyei hídépítés

Nálunk legutóbb egy ennél sokkal kisebb léptékű híd építése valósult meg, de ez a helyi közösség számára legalább ekkora fontossággal bírt. Ajkán adták át a Torna-patak új hídját, mely beruházással az érintett városrészt is bekapcsolták Ajka vérkeringésébe.  A lakosok és az üzletek tulajdonosai régóta vártak már erre, ráadásul új  bekötők, parkolók is kiépültek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu