1 órája
Elkezdődött az ablaknak repülés „szezonja”
A nap kicsit más szögben kezdi el sütni az ablakainkat ilyenkor ősszel, a fiatal madarak pedig tapasztalatlanok, s a tükröződés miatt nekirepülnek.
A Tollas Barát Madármentés a Facebook-oldalán egy bejegyzésben írt arról, mit tehetünk, ha ablaknak repült madarta találunk a földön. „Először is ilyenkor azonnal közbe kell avatkoznod, mert ezek a kismadarak a földön teljesen védtelenek a ragadozókkal szemben. Tedd be egy papírdobozba, nem szükséges kilyukasztgatni sem, csak legyen sötétben, biztonságos helyen. Semmiképp se hagyd a napon vagy olyan helyen ahol pl. macska hozzáfér” – olvasható a posztban.
„Nagyon sok esetben 1-2 óra pihenés a sötétben elég ahhoz, hogy a madárka kipihenje az ütközést. Kérlek, ez alatt az idő alatt ne próbáld sem etetni, sem itatni. Amúgy is könnyen félrenyelnek, de agyrázkódás esetén fokozottan veszélyes.”
Te lehetsz a madárka utolsó esélye
„Ha felélénkült, próbáld meg egy biztos helyen, ahol vissza tudod fogni, hogy elrepül-e. Ha kinyitod a dobozt, és nem tud nagy ívben kireppenni, akkor valószínűleg további ellátásra, segítségre szorul – kérlek keresd meg a legközelebbi madármentő állomást, juttasd szakértő kezekbe a madárkát!”
Ne hagyj magára földön gubbasztó madarat, lehet, hogy te vagy az utolsó esélye!