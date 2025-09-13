szeptember 13., szombat

Elkezdődött az ablaknak repülés „szezonja”

Címkék#kismadár#Tollas Barát Madármentés#segítség

A nap kicsit más szögben kezdi el sütni az ablakainkat ilyenkor ősszel, a fiatal madarak pedig tapasztalatlanok, s a tükröződés miatt nekirepülnek.

Szilas Lilla

A Tollas Barát Madármentés a Facebook-oldalán egy bejegyzésben írt arról, mit tehetünk, ha ablaknak repült madarta találunk a földön. „Először is ilyenkor azonnal közbe kell avatkoznod, mert ezek a kismadarak a földön teljesen védtelenek a ragadozókkal szemben. Tedd be egy papírdobozba, nem szükséges kilyukasztgatni sem, csak legyen sötétben, biztonságos helyen. Semmiképp se hagyd a napon vagy olyan helyen ahol pl. macska hozzáfér” – olvasható a posztban. 

Ez tedd, ha egy madár nekirepült az ablakodnak
Fotó: Tollas Barát Madármentés/Facebook

„Nagyon sok esetben 1-2 óra pihenés a sötétben elég ahhoz, hogy a madárka kipihenje az ütközést. Kérlek, ez alatt az idő alatt ne próbáld sem etetni, sem itatni. Amúgy is könnyen félrenyelnek, de agyrázkódás esetén fokozottan veszélyes.”

Te lehetsz a madárka utolsó esélye

„Ha felélénkült, próbáld meg egy biztos helyen, ahol vissza tudod fogni, hogy elrepül-e. Ha kinyitod a dobozt, és nem tud nagy ívben kireppenni, akkor valószínűleg további ellátásra, segítségre szorul – kérlek keresd meg a legközelebbi madármentő állomást, juttasd szakértő kezekbe a madárkát!” 

Ne hagyj magára földön gubbasztó madarat, lehet, hogy te vagy az utolsó esélye!

 

