6 órája
Több mint félezer díszmadár költözött be az Agórába (+ galéria)
Szeptember 20-án és 21-én rendezték meg a XIX. Díszmadár Kiállítást az Agóra Veszprém Kulturális Központban a Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület szervezésében. Lapunknak az egyesület elnöke mesélt az idei kiállításról.
Az Agórába érkezve egyből tudtuk, merre vezessen utunk, elég volt a madarak hangját követni. A kiállításnak berendezett teremben szemünk elé tárult az a sokféle formájú és színű díszmadár, amit nem adatik meg minden nap látnunk. A kalitkák közt sétálva a kisebb pintyektől kezdve egészen a hatalmas ara papagájig mindenféle szárnyassal találkoztunk.
Kis József, a Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület elnöke lapunknak elmondta: idén 82 kiállító érkezett Veszprémbe, tavaly 76 volt, és minden évben néhány kiállítóval többen vannak. A nevezett madarak 513-an voltak, a közös röpdéjükben néha 150-200 madár tartózkodott. Ebben az évben is érkeztek külföldről kiállítók, míg bírók Szlovákiából és Olaszországból jöttek.
Idén sokkal több volt a kisebb fajta madár, mivel az egyesület elnöke szerint ezeknek a tartása olcsóbb. Régen volt, hogy a fele termet elfoglalták a nagy madarak, melyekből egyre kevesebb van a kiállításon. Azonban volt sok különleges fajta madár is, mint:
- kakadu,
- turákó,
- seregély,
- gyémántpinty,
- fűpapagáj.
XIX. Díszmadár Kiállítás Veszprémben
Kis Józseftől megtudtuk, hogy a bírák ilyenkor az eredeti, vadon élő madarakhoz hasonlítják a kiállított díszmadarakat, vagy a mutációk alapján pontozzák őket. Ugyanis lehet, hogy egy tenyésztő létre tud hozni egy alak- vagy színmutációt egy madárból, amit egy bírói közösség feljegyez akkor, ha az elkövetkezendő években is tud ilyen fajta fiókákat produkálni. Az olyan fajtákból, mint a kanári, a hullámos papagáj, vagy pinty, amit sokan tartanak, megszámlálhatatlan sok mutáció létezik. A bírák tehát nézik a díszmadarak tollazatát, szárnytollait, fedőtollait, lábát, karmait, állását, színét, szimmetrikusságát, fejformáját stb.
Több mint félezer díszmadár költözött be az AgórábaFotók: Nagy Lajos/ Napló
Az 500 madárból 150 különálló fajta biztosan van Kis József szerint, őket a mostani kiállításon 38 kategóriában indították. A bírók pontozzák a madarakat és ez alapján kapják a díjakat az állatok. Ha egy illető bizonyos számú versenyt nyert a madaraival, akkor először mesertenyésztő lesz, majd ezüstfokozatú, aztán aranyfokozatú mester, utána bronzkoszorús. Azonban ha egy madár megnyer egy kiállítás, az nem azt jelenti, hogy a következőn is jól fog szerepelni, mivel ezeknek az állatoknak a kinézete két-három héten belül meg szokott változni.
A madarászok az állatokat nagy röpdékben tartják, melyek a szabad éghez képest így is kicsinek mondhatók, de mindent megtesznek azért, hogy a madaraknak jó életkörülményeket biztosítsanak. Ezeket gyakran ellenőrzik, hogy a szabályoknak megfelelnek-e. A madarak az egyesület elnöke szerint csak olyan helyen szaporodnak, ahol jól érzik magukat. A tenyésztésnek az a lényege, hogy tudják, hogyan kell párosítani a madarakat, ha például adott színű vagy alkatú fiókákat szeretnének. Kis József inkább különleges madarakat tart, melyeket Magyarországon nem sokan, például olyan állatokat, amik élő eleséget fogyasztanak. A madarászok számára Kis József elmondása alapján az a legrosszabb érzés, amikor a madarat meg kell kézzel fogniuk, mivel az az állatokat is megviseli.
Milyen madarat válasszon egy kezdő?
Kis József gyermekkorában kapta meg az első madarát, egy csízt az apukájától, és úgy fogalmazott, onnantól kezdve nem volt megállás. Azonban arra mindig figyelt, hogy csak annyi madarat tartson, amennyinek van helye és amennyinek tud élelmet biztosítani. Azt mondta, ha a kezdő madártartók nem ismernek tenyésztőt, akkor állatkereskedésből is megvásárolhatják az első szárnyast, mivel az ilyen helyeken árult madarakat viszonylag könnyen lehet tartani. Fiatal madarat válasszunk, ami lehet akár egy kanári, egy hullámos papagáj, vagy egy pinty.
"Lehet szelídíteni madarat, lehet kézzel nevelni madarat, de a madár társas lény. Ezt sosem szabad elfelejteni" - fogalmazott Kis József. Tehát ha valakinek nincs napi legalább 10 órája, hogy a madárral foglalkozzon, az vegyen mellé egy párt. Mert ugyanúgy, mint az ember, a madár is megbolondul egyedül. A játékok nem tudnak helyettesíteni egy társat.