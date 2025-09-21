Több mint félezer díszmadár költözött be az Agórába (+ galéria)

Az Agórába érkezve egyből tudtuk, merre vezessen utunk, elég volt a madarak hangját követni. A kiállításnak berendezett teremben szemünk elé tárult az a sokféle formájú és színű díszmadár, amit nem adatik meg minden nap látnunk. A kalitkák közt sétálva a kisebb pintyektől kezdve egészen a hatalmas ara papagájig mindenféle szárnyassal találkoztunk.

Bencsik Dominik megmutatta Füge nevű ara papagáját, aki a legnagyobb madár volt a kiállításon

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kis József, a Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület elnöke lapunknak elmondta: idén 82 kiállító érkezett Veszprémbe, tavaly 76 volt, és minden évben néhány kiállítóval többen vannak. A nevezett madarak 513-an voltak, a közös röpdéjükben néha 150-200 madár tartózkodott. Ebben az évben is érkeztek külföldről kiállítók, míg bírók Szlovákiából és Olaszországból jöttek.

Idén sokkal több volt a kisebb fajta madár, mivel az egyesület elnöke szerint ezeknek a tartása olcsóbb. Régen volt, hogy a fele termet elfoglalták a nagy madarak, melyekből egyre kevesebb van a kiállításon. Azonban volt sok különleges fajta madár is, mint:

kakadu,

turákó,

seregély,

gyémántpinty,

fűpapagáj.

XIX. Díszmadár Kiállítás Veszprémben

Kis Józseftől megtudtuk, hogy a bírák ilyenkor az eredeti, vadon élő madarakhoz hasonlítják a kiállított díszmadarakat, vagy a mutációk alapján pontozzák őket. Ugyanis lehet, hogy egy tenyésztő létre tud hozni egy alak- vagy színmutációt egy madárból, amit egy bírói közösség feljegyez akkor, ha az elkövetkezendő években is tud ilyen fajta fiókákat produkálni. Az olyan fajtákból, mint a kanári, a hullámos papagáj, vagy pinty, amit sokan tartanak, megszámlálhatatlan sok mutáció létezik. A bírák tehát nézik a díszmadarak tollazatát, szárnytollait, fedőtollait, lábát, karmait, állását, színét, szimmetrikusságát, fejformáját stb.