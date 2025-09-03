szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A muzsika mindenkié

1 órája

Mága Zoltán Pápateszéren koncertezett

Címkék#koncert#Pápateszéren#Mága Zoltán#templom

Felejthetetlen zenei élményben részesülhetett a közönség Pápateszéren, ahol a település 730 éves jubileumát ünnepelték. A jeles alkalomból Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész adott jótékonysági koncertet a helyi templomban.

Haraszti Gábor

Mága Zoltán meghatódva számolt be arról, mennyire szívmelengető volt számára a kis közösség szeretetteljes fogadtatása. Mint mondta, a közönség többször álló vastapssal köszönte meg a muzsikát, sokak szemében könny csillogott.

Mága Zoltán Pápateszéren lépett fel
Mága Zoltán koncertjére zsúfolásig megtelt a pápateszéri templom
Forrás: Mága Zoltán Facebook-oldala

Mága Zoltán elvarázsolta a közönséget

– A muzsika mindenkié. Nemcsak a világ legnagyobb koncerttermeiben kell megszólalnia, hanem a kis falvak templomaiban is – hangsúlyozta a hegedűművész. A koncert létrejöttét Schandl László főorvos kezdeményezte, akinek áldozatos munkáját külön köszönettel illette. A művész kiemelte: az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók mindennapi munkájukkal életeket mentenek, emberséget és reményt adnak, ezért a legnagyobb tiszteletet érdemlik.

A koncert hatására sokak szemében könny csillogott
Forrás: Mága Zoltán Facebook-oldala

Mága Zoltán saját anyagi hozzájárulásával is segítette a templom felújítását, többek között a Budapesti Újévi Koncert bevételéből.

– Fontosnak tartom, hogy a közösség szent helye méltó módon újuljon meg. Hiszem és vallom, hogy a zene nemcsak a világ nagy koncerttermeiben szólhat, hanem a legkisebb településeken is. Ugyanazzal a szívvel és lélekkel kell muzsikálnunk mindenhol, hiszen minden ember megérdemli, hogy részesüljön a zene örömében. Ez a mi kötelességünk: szeretetet, reményt és örömet adni embertársainknak, bárhol is hívnak bennünket – fogalmazott közösségi oldalán. A pápateszéri jubileumi hangverseny nemcsak a település történetének egyik kiemelkedő pillanata lett, hanem a muzsika összekötő erejének is szép példáját adta.

 A koncert létrejöttét Schandl László főorvos kezdeményezte
Forrás: Mága Zoltán Facebook-oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu