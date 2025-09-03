Mága Zoltán Pápateszéren koncertezett

Mága Zoltán meghatódva számolt be arról, mennyire szívmelengető volt számára a kis közösség szeretetteljes fogadtatása. Mint mondta, a közönség többször álló vastapssal köszönte meg a muzsikát, sokak szemében könny csillogott.

Mága Zoltán koncertjére zsúfolásig megtelt a pápateszéri templom

Forrás: Mága Zoltán Facebook-oldala

Mága Zoltán elvarázsolta a közönséget

– A muzsika mindenkié. Nemcsak a világ legnagyobb koncerttermeiben kell megszólalnia, hanem a kis falvak templomaiban is – hangsúlyozta a hegedűművész. A koncert létrejöttét Schandl László főorvos kezdeményezte, akinek áldozatos munkáját külön köszönettel illette. A művész kiemelte: az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók mindennapi munkájukkal életeket mentenek, emberséget és reményt adnak, ezért a legnagyobb tiszteletet érdemlik.

A koncert hatására sokak szemében könny csillogott

Forrás: Mága Zoltán Facebook-oldala

Mága Zoltán saját anyagi hozzájárulásával is segítette a templom felújítását, többek között a Budapesti Újévi Koncert bevételéből.

– Fontosnak tartom, hogy a közösség szent helye méltó módon újuljon meg. Hiszem és vallom, hogy a zene nemcsak a világ nagy koncerttermeiben szólhat, hanem a legkisebb településeken is. Ugyanazzal a szívvel és lélekkel kell muzsikálnunk mindenhol, hiszen minden ember megérdemli, hogy részesüljön a zene örömében. Ez a mi kötelességünk: szeretetet, reményt és örömet adni embertársainknak, bárhol is hívnak bennünket – fogalmazott közösségi oldalán. A pápateszéri jubileumi hangverseny nemcsak a település történetének egyik kiemelkedő pillanata lett, hanem a muzsika összekötő erejének is szép példáját adta.