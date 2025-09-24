szeptember 24., szerda

Leborotvált haj, éhezés, verés – Ezt tették a nőkkel a Magdolna-mosodákban

Közel háromszázezer nő fordult meg azokban az ír intézményekben, ahol a „bukott nőket” – prostituáltakat, megesett lányokat és áldozatokat – a társadalom kitaszítottjaiként kegyetlen körülmények közt dolgoztatták. A Magdolna-mosodák néven elhíresült intézmények története ma is sokkoló.

A 18. század végén, a katolikus egyház támogatásával jöttek létre azok az intézmények, amelyek eredetileg a „morálisan tévútra került” nők megsegítésére alapítottak. Az idő azonban mást mutatott: a Magdolna-mosodák falai között szigor, elzárás és gyakran halál várt azokra, akik odakerültek – írja a femina.hu.

Az első Magdolna-intézetet Dublinban nyitották meg, és hamarosan egész Írországban elterjedtek. Hivatalosan csipkekészítéssel, mosással, varrással foglalkoztak a nők, ám a valóság ridegebb volt: egyenruhát kellett viselniük, leborotválták a hajukat, számokkal helyettesítették a nevüket, és testi fenyítések, éheztetés, valamint magánzárkák is várták őket. Kezdetben volt, hogy szülők maguk küldték be lányaikat, hogy eltitkolják a nem kívánt terhességet. Később azonban már pszichiátriai intézetekből és börtönökből is „szállítottak” nőket – olykor indoklás nélkül.

Egy hírhedt eset a tuami Bon Secours Anya- és Babaotthonhoz kötődik: 2014-ben mintegy 800 csecsemő földi maradványait találták meg az intézmény szennyvíztározójában.

A Magdolna-mosodák kegyetlensége csak 1992-ben került a figyelem középpontjába, amikor a dublini Donnybrook negyedben található intézmény területén feltárt tömegsírban legalább 155 nő maradványait fedezték fel. Az ír állam végül 2013-ban hivatalosan is bocsánatot kért az áldozatoktól, és kártalanítási alapot hozott létre, amelyből 35 millió eurót fizettek ki a túlélőknek.

 

